Kamer vinden: een hel voor internationale studenten

Een huisbaas die onaangekondigd langskomt en een feestje geeft, een woning waar bemiddelingskosten voor zijn betaald (maar die niet eens bestaat) en een hospiteeravond voor alleen Nederlandse studenten.

En als er dan een kamer beschikbaar is, blijkt de huur torenhoog. Daar loopt het overgrote deel van de internationalen studenten in Nederland tegenaan. Dat blijkt uit het vandaag uitgekomen rapport Housing Hotline van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). „We spreken internationale studenten die geen kamer kunnen vinden en bang zijn om dakloos te worden, heel schrijnend”, aldus LSVb-voorzitter Carline van Breugel.

Maatregelen

Daarom moet er nu actie worden ondernomen, vindt de bond. „Internationale studenten hebben niet de optie om tijdelijk thuis te blijven wonen”, spreekt Van Breugel. „Hierdoor worden ze gedwongen tot het betalen van een hele hoge huur of moeten ze akkoord gaan met vage huurvoorwaarden. Er moeten nu maatregelen worden genomen.” Want waar internationale studenten aan de ene kant meer dan welkom zijn bij scholen, krijgen zij aan de andere kant vaak geen hulp bij het vinden van een woning.

Elektronische muziek

Ook de Fin Sami Eräjää (29) kan hierover meepraten. Hij kwam in 2013 naar Nederland. „Dat was een onderdeel van m’n bachelor in Finland”, legt hij uit.

Sinds 2016 studeert de Finse student opnieuw in Nederland, ditmaal aan InHolland. „International Music Management was de naam toen, nu heet het Creative Business”, vertelt Eräjää. „Ik wil een carriėre opbouwen in de muziek, met name de elektronische muziek. Om die stroming staat Holland ook bekend, bovendien zijn hier meer mogelijkheden dan in mijn thuisland.”

Het vinden van een huis was een regelrechte ramp. „Ik moest belachelijk hoge bemiddelingskosten betalen, soms wel een maand huur bij elkaar”, zegt hij verontwaardigd. „Of ik moest een dubbele aanbetaling doen.” Dankzij zijn vader heeft hij nu samen met zijn vriendin een huis in Haarlem. „Hij betaalde de dubbele aanbetaling en moest garant staan, voor het geval we het niet zelf konden betalen. Zonder hem was het denk ik nooit gelukt.”

Alleenstaande vrouw De eisen zijn veel te hoog, zo merkt hij. „De voorkeur gaat uit naar een alleenstaande, bij voorkeur vrouw, die zo min mogelijk thuiszit en een bruto maandinkomen heeft van 3000 tot 4000 euro. Veel verhuurders willen geen studenten, laat staan internationale studenten of koppels.”

Eräjää geeft een voorbeeld. „Het duurde zes weken om een huis te vinden. We waren er 24/7 mee bezig, het was enorm intens en de klok tikte maar door. Ik heb mijn zomervakantie ingekort om een huis te zoeken in Nederland. Amsterdam was per direct al uitgesloten, veel te duur. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die een kamer met gedeeld toilet wilde huren voor 1000 euro.”

Minder betrouwbaar

Volgens de student zijn er vier aanwijsbare problemen die het vinden van een huis bemoeilijken. „Allereerst de taal. En dat is begrijpelijk, want huisbazen en makelaars willen goed kunnen communiceren met huurders. Ik denk ook dat buitenlandse studenten als minder betrouwbaar worden gezien of dat huisbazen slechte ervaringen hebben gehad, waardoor ze nu geen internationale studenten meer toelaten. Tot slot hebben wij minder kennis van het Nederlandse huurrecht en de huizenmarkt. Hierdoor wordt er snel misbruik gemaakt van je situatie.”

Ook oppert hij een aantal oplossingen. „Het probleem is duidelijk. De vraag is groter dan het aanbod, in ieder geval in mijn omgeving”, zegt hij. „Laat de overheid ingrijpen, er moeten voorlichtingen worden gegeven zodat Nederlanders minder snel oordelen over internationale studenten en leg de verantwoording bij de universiteiten neer. Zij zouden het recht moeten krijgen om studenten woonruimte aan te bieden.”

129 nationaliteiten

Niet overal in de Randstad staan studenten er alleen voor. Universiteit Leiden telt zo’n 29.542 studenten, met in totaal 129 nationaliteiten. Bij de instroom voor een master (5304) komt 29 procent van de mensen uit het buitenland.

„In principe bouwen wij zelf geen kamers”, legt Caroline van Overbeeke, woordvoerster van de Universiteit Leiden, uit. „Dat kan wettelijk gezien ook niet. Wel proberen we samen met de gemeente Den Haag en studentencorporaties het aantal kamers te vergroten.” En dat begint na de zomer. „Vanaf het nieuwe studiejaar komen er in totaal 1050 extra kamers bij voor studenten in beide steden.” Ze benadrukt dat er altijd gecommuniceerd wordt over de huisvesting. „We zijn heel duidelijk naar internationale studenten toe en het staat ook op de website. Als je voor vertrek geen kamer hebt, kom dan niet. Dat is niet verstandig.”

Nieuwbouw

Buiten de Randstad lijkt het probleem echter kleiner. Zo heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) samen met de Hanzehogeschool een convenant gesloten. „Daarin staat dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de huisvesting”, vertelt persvoorlichter Gernant Deekens. „Woningcorporaties horen van te voren hoeveel studenten we verwachten en hoeveel kamers er beschikbaar moeten zijn. Ook investeert de gemeente in nieuwbouw voor internationale studenten.”

De studenten worden altijd op de hoogte gebracht. „We geven voorlichting en bereiden internationale studenten voor op de woningsituatie in Groningen. Ook zijn er allerei websites waarop ze kunnen kijken.” Wel benadrukt hij dat de RUG zelf geen woningen aan kan bieden. „Wij zijn geen huisvester”, legt Deekens uit. „Maar we voelen ons wel verantwoordelijk, willen helpen en proberen iedereen onderdak te bieden.” Hij noemt de situatie in Groningen ‘bijzonder’. „Veel studenten met een studie aan de RUG gaan direct op kamers. Dat komt doordat de universiteit buiten de Randstad zit. Hierdoor hebben we relatief veel kamerzoekende studenten.”

Maastricht en Wageningen

Ook Maastricht University helpt haar 8600 internationale studenten „Studenten kunnen terecht bij Maastricht Housing”, vertelt Josephine Dols, woordvoerder bij de Maastricht University. „Wij hebben hier als universiteit, samen met de gemeente, in geïnvesteerd om voldoende woonruimte te creeëren voor internationale studenten.”

De 2769 internationale studenten aan de Wageningen University & Research (WUR) hoeven al helemaal niet te vrezen. „Voor alle internationale studenten buiten Europa, van wie we weten dat ze eraan komen, verzorgen we een verblijfplaats”, vertelt Simon Vonk, persvoorlichter. „Wij vinden dat onze taak, als je studenten ook om 18.000 euro collegegeld vraagt. Het is al duur genoeg.”