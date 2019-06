Kabinet werkt aan plannen voor rekeningrijden

Hoewel veel dieren in de Nederlandse dierentuinen goed tegen de warmte kunnen, zorgen de parken er wel voor dat hun bewoners de nodige verkoeling krijgen. Zo kunnen de gorilla's in Artis in Amsterdam zich onderdompelen in een verkoelend bad en krijgen de wasberen, rode vari's (halfapen) en stinkdieren ijs met daarin fruit en noten.

Modderbad

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam kunnen de dieren even de zon ontwijken in hun binnenverblijf of buiten een plekje zoeken in de schaduw. Voor de olifanten is er een modderbad. Ze bedekken zich volgens de dierentuin graag met een laagje modder, dat beschermt tegen de felle zon en parasieten. Het vocht uit de modder zorgt bovendien voor verkoeling. Ook krijgen de olifanten op warme dagen twee keer per dag een douche en kunnen ze in het bad. „Helemaal kopje onder met alleen de slurf als snorkel."