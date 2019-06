Jos B. blijft in de cel

De rechtbank in Maastricht heeft woensdag de voorlopige hechtenis van Jos B. verlengd. De 56-jarige B. wordt verdacht van het doden en misbruiken van de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem in 1998.

Achter de hand

Zijn advocaat had gevraagd om vrijlating, omdat er geen bewijs zou zijn: de doodsoorzaak van Nicky is niet bekend en ook zou er twijfel zijn over eventueel seksueel misbruik. De rechtbank noemt de verdenkingen tegen de Limburger echter zwaar genoeg om hem nog in de cel te houden. „Uw DNA is op de kleding en het lichaam van Nicky gevonden en u heeft daar tot op heden geen verklaring voor willen geven", aldus de rechter. „Het is niet uit te leggen aan de nabestaanden en de maatschappij als u zou worden vrijgelaten."

De rechter had tijdens de voorbereidende zitting al meerdere keren geprobeerd de 56-jarige B. aan het praten te krijgen. B. heeft een verklaring op papier gezet en deze ligt bij zijn advocaat 'in de kluis'. „Wij kiezen zelf het moment waarop we met de verklaring naar buiten komen. Ik houd graag wat achter de hand", aldus B. De verklaring is volgens de Limburger al 'lang geleden' opgesteld.

Niets van eigen dossier gelezen

B. zei ter zitting niks te willen zeggen omdat hij en zijn advocaat zouden zijn belemmerd in de verdediging. Maar de rechtbank hield B. voor dat hij nog bijna niets van zijn eigen dossier heeft gelezen. „Het nadeel van niet lezen is dat u niet weet wat er in het onderzoek al gebeurd is", zei de rechtbankvoorzitter.

De volgende zitting is eind augustus, dan wordt er een schouw gehouden op de Brunsummerheide. Daar werd het lichaam van de jongen gevonden. Nicky verdween ruim twintig jaar geleden uit een jeugdkamp, een dag later werd hij dood aangetroffen.

DNA

B. kwam uiteindelijk als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. De 56-jarige verdachte werkte daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match. B.'s DNA werd gevonden op kleding van de jongen.

De schouw is besloten, pers en publiek zijn niet welkom. B. is daar wel bij aanwezig, hoewel hij de rechtbank vertelde dat hij daar eigenlijk 'niet zoveel behoefte aan had'.