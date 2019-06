Jetzt geht los! 'Drama. Gekkenhuis. Vreemdgaan.'

Vanaf donderdag kun je zien of de verleiders (m/v) hun missie hebben behaald: de VIPS uit elkaar drijven. Van opblaasflamingo, -lip tot spierballen en goede slechte teksten, van álles werd in de strijd gegooid.

Roze koek

Zijn ze nog bij elkaar? Actrice Yasmin Karssing en YouTuber en zanger Thomas Cox, ex-verleiders en tattoo-artiesten Fabrizio Tzinaridis en Pommeline Tilere, Damian Diepeveen en Shirley Christina Cramer (Oh Oh daar gaan we weer) en Channah Koerten en Quentin Steenwinkel van Ex on the Beach.

Dat-ie haar roze koek wilde likken. Of dat hij jaloers was op haar hart. ,,Want dat pompt wel in je, en ik niet.” Ja, de vrouwelijke helften van de koppels die mee hebben gedaan aan Temptation Island VIPS,vanaf morgen te zien bij Videoland, hebben in hun leven al de nodige (slechte) openingszinnen naar het (mooie) hoofd geslingerd gekregen. Niet direct van deze verleiders, al konden die er ook wat van in hun introductiefilmpjes -,,als ik een dier zou zijn, was ik een mug en prikte ik je”-, maar verder waren ze ‘vooral erg aardig’. We zitten in de bioscoopzaal van FC Hyena, een hippe hang-out in Amsterdam Noord. Het is allesverzengend heet. Zo heet dat je zwarte jurkje ineens niet zo zweetplekvrij blijkt en je laptop van je blote benen glijdt.

Vrolijke verleidster Cheyenne

Yasmin Karssing, Shirley Cramer en Channah Koerten zien er ondanks de hitte uit om door een ringetje te halen en blikken terug op hun avontuur, al mogen ze natuurlijk niet teveel verklappen. Staat in hun contract, maar vooruit: ,,We zijn allemaal los gegaan’, glimlacht Yasmin en Shirley vult haar aan, ,,Waar bij de vorige Temptation iedereen best afstandelijk en terughoudend was, zijn wij er voor gegaan. Daardoor is het leuker om naar te kijken.”

Over een half uur is hier de preview van de eerste aflevering. Natuurlijk weten ze zelf de afloop, maar ook zij zijn nieuwsgierig. Ze drinken uit waterflesjes waarop een foto prijkt van hen met hun boy, ontspannen houden ze elkaar vast, gelukkig kijken ze de camera in. Of dat nog steeds zo is? Hun lippen gaan weer stijf op elkaar. Er is wel van alles geleerd. ,,Ik moet echt eerst even nadenken voordat ik wat zeg”, verzucht Shirley, waarbij in het midden blijft of ze nog ‘het vrouwtje’ van Hagenees Damian is. En moeder-in-spe Channah dat ze meer naar haar gevoel moet luisteren. ,,Dat stemmetje heeft altijd gelijk...”

Relaxed zitten ze naast elkaar in de pluche stoelen. Ze zijn bevriend geraakt, spreken elkaar veel, Pommeline ook, ,,maar die is nu in hun tattooshop”. Ze delen van alles en nog wat in hun groepsapp. Hoe die heet? Ze moeten nu hard lachen, waarna ze het bijna synchroon roepen: ,,Temptation Kech.”

De mannen

Groepsapp? Nee hoor, die hebben ze niet. De mannelijke helft van de deelnemende koppels is eerlijk. De allerbeste vrienden zijn het niet geworden, maar ze kunnen prima met elkaar een biertje drinken. Of cocktails wegzetten aan de bar. Thomas Cox, Quentin Steenwinkel, Damian Diepeveen en Fabrizio Tzinaridis zijn jong, knap en (semi-)bekend. Aandacht van vrouwelijk schoon is dan ook altijd wel en daar gaan ze lekker op. Logisch, haalt YouTuber Thomas zijn schouders op. ,,Iedereen houdt toch ook van een beetje aandacht?” Zelf wordt hij het liefst verleid ‘met de ogen’. ,,Ik ben ooit met een meisje mee naar haar hotel gegaan na alleen heel intens oogcontact en daarna ‘ga je mee?’ Dat was echt sexy.” Er te dik bovenop, hoeft niet zo nodig van Damian aka dj Djam. ,,Ik geniet er niet van als een vrouwtje loopt te trillen met haar billen.” Veel te plat, ,,ik jaag zelf eigenlijk ook veel liever.”

Vlaamse Fabrizio kijkt vooral veel op zijn telefoon en lijkt er niet helemaal bij. Op een ‘heb je soms liefdesverdriet, Fabriz?’ reageert hij niet, hij weet het spannend te houden. Hun types zaten zeker tussen de verleidsters, vervolgen de andere drie. ,,Ze zijn allemaal goed gelukt”, vat Quentin het kort, bondig en grijnzend samen. Van alles is geprobeerd om de jongens hun vriendin te doen vergeten, maar het gaat allemaal om de grenzen, weten ze inmiddels, zonder een boekje open te doen. Of de grenzen zijn opgezocht? Jazeker. Zijn ze eroverheen gegaan? Er wordt gelachen, maar niets gezegd.

De meest gestelde vraag is altijd waarom ze toch meedoen. Het standaard antwoord is om de relatie te testen, en dat is ook zeker zo. Maar de jongens zijn weer eerlijk. ,,Elk interview of elke uitzending levert je ook weer een paar duizend volgers op, Temptation Island kan gewoon heel erg helpen bij je carrière.”

Smooth en sexy

Model Daan uit Steenwijk toont zijn TI-tattoo, bij Pommeline gezet.

Als de deelnemers het pand hebben verlaten, doen de verleiders hun intrede. Wolken parfum, strakke lijfjes, een allerhande aan tattoos, soepele grijnzen, opgespoten lichaamsdelen. De sexy girls en smooth boys poseren voor de camera’s, doen hun zegje, waarbij veel wordt gezegd zonder per se veelzeggend te zijn. ‘Ik ben de oudste en de stoutste’, glimlacht Danielle Koppers lief en ondeugend tegelijkertijd. ‘Een groot avontuur’, vindt de Tarzan-eske Fabricio Herman. Model Daan Akkerman heeft bij Pommeline een tattoo laten zetten van een palmboom. Hij zou zo nog een keer meedoen. ,,Je leert zoveel nieuwe mensen kennen.” En ja, de verleiders en verleidsters onderling konden het ook goed samen vinden, zegt de knappe Steenwijker met een knipoog. ,,In het vliegtuig naar huis was de spanning voelbaar, en nu nog...”

Zeeuwse Cheyenne O’Keefe -,,de eerste Zeeuw in TI!”- kan altijd beter met mannen dan vrouwen en het was dan ook best intens, met alle verleidsters op een kamer in de Thaise villa. ,,Iedereen houdt rekening met de camera en wil het beste plekje hebben.” In tegenstelling tot veel van haar medeverleidsters wil zij niet beroemd worden. Verfrissend wel, op deze bloedhete dag. ,,Ik heb net een studie aangevraagd, ik wil graag probleemjongeren helpen.”

Deelnemers/Verleiders

Verleiders: gescout, maar ze konden zich ook zelf opgeven, waarna meerdere castingdagen (in zwemgoed) volgden. Af en toe een ‘wie is dat toch ook alweer?-moment’: zo blijkt iemand een Playmate te zijn geweest –‘Ik stond al in de Playboy, nu play ik met jouw boy’-, een Ex on the Beach-bekende, een deelneemster van De Bachelor en ‘de mooiste man 2018’. Het belooft heet te worden, of om met de woorden van de verleiders te spreken. Drama. Gekkenhuis. Vreemdgaan. Vanaf donderdag te zien bij Videoland.