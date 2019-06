Israël vernoemt nieuwe nederzetting naar Trump

Israël vernoemt een nieuwe nederzetting op de Golanhoogten naar de Amerikaanse president Donald Trump. Premier Benjamin Netanyahu onthulde op feestelijke wijze een groot bord met het opschrift 'Trump Heights' (Trumphoogten) op de plek waar de gemeenschap moet komen.

Het Israelisch kabinet kwam in het gebied bijeen in een tent voor de onthulling. „De Golan is van Israël en dat zal altijd zo blijven", verkondigde Netanyahu. Hij noemde Trump „een erg goede vriend van Israël die een ongekend besluit heeft genomen."

Strategisch belangrijk

Trump besloot eerder dit jaar te erkennen dat de strategisch belangrijke Golanhoogten onderdeel zijn van Israël. Dat veroverde een deel van het gebied tijdens de Zesdaagse Oorlog op Syrië en annexeerde het in 1981. Dat wordt niet erkend door de internationale gemeenschap.

Publiciteitsstunt

Het is nog onduidelijk wanneer de nederzetting gebouwd zal worden. Een oppositielid zegt dat de actie vooral een publiciteitsstunt is. „Er is geen begroting en geen planning", aldus politicus Zvi Hauser volgens nieuwssite Times of Israël. „Maar ze hebben in elk geval aangedrongen op een naam voor de nederzetting."