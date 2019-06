Internationale drugsbende opgerold in Limburg

Je hebt er sowieso over gehoord en het misschien ook al gezien: de heftige miniserie When They See Us op Netflix. Het gaat over de Central Park Five, vijf donkere jongens die ten onrechte werden veroordeeld voor het verkrachten van een blanke vrouw. De jongens zijn inmiddels vrijgesproken, maar Trump wil zijn excuses niet aanbieden voor zijn gedrag ten tijde van de rechtszaak.

In de serie is te zien hoe Donald Trump een paginagrote advertentie heeft laten printen, waarin hij oproept de vijf jongens te veroordelen en om de doodstraf in New York weer legaal te maken.

'Twee kanten'