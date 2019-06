Grote temperatuurverschillen in Nederland

Er wordt hard gewerkt aan een topontmoeting vrijdag tussen Donald Trump en Vladimir Poetin in de marge van de economische topconferentie van de G20 in Japan. Een medewerker van het Kremlin zei dat de twee elkaar ongeveer een uur lang spreken over onder meer kwesties zoals Syrië, Iran en Venezuela. De top is vrijdag en zaterdag in Osaka.

Geen gezamenlijke verklaring

Eerder liet het Kremlin weten dat er geen officiële gezamenlijke verklaring na het gesprek tussen de Russische en Amerikaans president komt. Trump zei afgelopen week al dat hij van plan was met Poetin te spreken in Osaka. Poetin had volgens persbureau Interfax laten weten dat hij met Trump wil praten over de betrekkingen tussen de twee landen, stabiliteit in de wereld en regionale conflicten.