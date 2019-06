Grootste fontein Nederland is gevaar voor omgeving

De grootste fontein van Nederland staat in het recreatiemeer de Binnenschelde bij Bergen Op Zoom. Echter is het water in het meer niet meer zo schoon en dat baart verschillende experts zorgen.

Zwemverbod

Vanwege de blauwalg in het water spreekt algenexpert Miquel Lurling van de Wageningen Universiteit zich uit tegenover Omroep Brabant. Hij stelt dat de fontein uitgezet moet worden. „Ik vind dit onverstandig en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Er geldt niet voor niets al een zwemverbod omdat het water irritatie kan veroorzaken. De gevolgen bij inademing zijn vele malen ernstiger.”

De in 2010 geïnstalleerde fontein spuit zijn water tot wel 35 meter hoogte en dus waaien de microdruppels als vanzelf heel ver de stad in. „We weten uit onderzoek naar giftige algen in Florida dat er gifstoffen zo’n vier kilometer landinwaarts zijn gemeten."

Vertroebeling

Een onderzoek van een monster van het water toonde aan dat er bijna vijftig microgram chlorofyl-A (blauwalg) per liter aanwezig is. „Dat is een aanzienlijke hoeveelheid. We zien dit overigens op meer plekken. Je ziet het aan de vertroebeling”, aldus Lurling.

Overigens zegt dat niet meteen dat de algen ook giftig zijn. „Maar we weten dat aardig wat van die blauwalgen heel sterke giftstoffen kunnen maken. Dat ze een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid is evident.”