Grapperhaus vreest voor 'desinformatie' MH17-proces

Iedere ochtend worden in alle vroegte de bakken op stations weer gevuld met kersverse Metro’s. Zo’n 200.000 kranten worden dagelijks verspreid. Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die kranten nadat ze naar stations zijn gebracht?

Waar de één alleen een krantje voor zichzelf pakt om te lezen tijdens de treinreis, komen anderen het station op gesneld om een hele stapel mee te nemen voor vrienden, familie of collega’s. Zo ook Ron van Hof uit Zeist. Iedere ochtend voor hij naar zijn werk in de Jaarbeurs in Utrecht gaat, loopt hij het station binnen om een stapeltje mee te nemen. „In het begin deed ik dat alleen voor mezelf. Ik pakte altijd Metro, Sp!its en De Pers. Na een tijdje begonnen collega’s ook om een krantje te vragen en nam ik van alles een klein stapeltje mee.”

Inmiddels is er veel gebeurd in de wereld van het gratis dagbladen en is Metro nog de enige gratis krant in Nederland. Voor Van Hof een prettige ontwikkeling want steeds meer mensen in zijn omgeving begonnen te vragen om een krant. „Mijn overbuurman, de portier van mijn werk, de receptie. Voor iedereen neem ik een Metro mee. Als ik dan ook nog Sp!ts en De Pers had moeten uitdelen, werd de stapel wel heel erg groot. Het is inmiddels best een lang rondje geworden.”