Grapperhaus: stop met pillen op festivals

In een interview met Brabantse kranten van de Persgroep, waaronder het Eindhovens Dagblad, zegt minister Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) het gebruik van pillen op festivals te willen aanpakken om zo de drugscriminaliteit te treffen.

Geen jacht op gebruikers

„Dat massale pillen slikken op festivals geeft een verkeerd signaal af, dat moet stoppen. Je moet het drugsgebruik van yogasnuivers aan de kaak durven stellen. Als het mensen lukt om vegetarisch te eten, dan kunnen we toch ook met z’n allen stoppen met pillen? Ik drink nu alcoholvrij bier, dat had ik tien jaar geleden ook niet gedacht", zegt hij in een gesprek over de ondermijning door drugscriminelen in met name Noord-Brabant.

Grapperhaus zegt geen jacht te willen maken op gebruikers. „k ga niet op een scootertje met de politie achter gebruikers aan. Maar met een pilletje kom je zo’n festivalterrein straks niet meer op. We moeten vooral de handelaren en drugsdealers harder aanpakken."

De tijd nemen

De onderzoeksredactie van de Brabantse kranten stelt op basis van ruim honderd gesprekken met betrokkenen uit alle lagen van de criminaliteitsbestrijding dat de aanpak van de criminaliteit in de provincie 'schromelijk tekortschiet'. Volgens de kranten klagen Brabantse bestuurders openlijk dat de minister te weinig geld en middelen beschikbaar stelt voor politie en justitie, die worstelen met een overvloed aan hennepkwekerijen en drugslabs.

Grapperhaus zegt begrip te hebben voor het ongeduld van bestuurders in Brabant, ondank de genomen maatregelen. „Bestuurders vragen me dan na een maand: ‘Ferd, waar blijven die extra agenten nou? We zien ze niet’. Maar zo werkt het niet. Geef me de tijd. Volgend jaar evalueren we de investeringen en inspanningen die we nu doen, daar mogen jullie ons op afrekenen."