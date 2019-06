Geregistreerd partnerschap: géén 'Ja, ik wil...'

In eerste instantie werd het speciaal voor homoseksuelen ingevoerd, het wordt vooral op maandagen en dinsdag bezegeld en bestaat nu ruim 20 jaar: het geregistreerd partnerschap.

Zakelijk

Voor de een veel te zakelijk, een ander gaat er vol voor, want geen trouwpoespas, terwijl het wel bijna precies dezelfde rechten en plichten als een huwelijk met zich mee brengt. In 1998 werd het geregistreerd partnerschap ingevoerd en waren er 4, 5 duizend paren die hiervoor kozen. In 2018 waren dat er bijna 20.000, blijkt uit een uitgebreid onderzoek van het CBS dat vandaag wordt gepubliceerd. Nog altijd zijn de meeste paren getrouwd, maar hun aandeel is afgenomen. Begin 2018 was bijna 64 procent van de samenwonende paren gehuwd, 2,3 procent had een geregistreerd partnerschap.

Je zegt dan wel niet ‘Ja, ik wil’ en als de liefde over is, kun je het buiten de rechter om ontbinden - tenzij er minderjarige kinderen in het spel zijn -, maar verder is het geregistreerd partnerschap eigenlijk net een huwelijk, beaamt Helma Leonhard-Strien. Ze is notaris bij Kooijman Autar in Rotterdam en heeft de afgelopen 20 jaar allerlei soorten stellen die voor het geregistreerde partnerschap kozen, voorbij zien komen. ,,Vaak zijn het mensen die al getrouwd zijn geweest, nu een tweede relatie zijn aangegaan en het niet allemaal nog een keer willen doen, of stellen die het later heel uitgebreid willen vieren, maar eerst voor een partnerschap kiezen.”

Low-profile

En ja, er zijn er ook genoeg die het instituut huwelijk maar niets vinden, ,,Trouwen is voor hen een beladen term en geregistreerd partnerschap zien ze als meer low-profile. Dan gaan ze samen op de fiets op dinsdagochtend naar het stadhuis om dat even te doen, zonder familie te verwittigen.”

Terwijl het in principe zo goed als hetzelfde is, zegt ze, inclusief ringen (niet verplicht), de keus om elkaars achternaam te gebruiken, minimaal twee getuigen tijdens de voltrekking en veel ‘partners’ noemen elkaar ook gewoon man en vrouw, ,,net zoals veel getrouwden het weer liever over hun partner hebben, die termen op zich zeggen niet zo veel.”

In eerste instantie werd het 20 jaar geleden ingevoerd om mensen van hetzelfde geslacht ook officieel met elkaar te kunnen verbinden. Met elkaar trouwen mocht toen nog niet en men vond het oneerlijk dat er niets voor homoseksuelen was. Het geregistreerd partnerschap werd geboren, ,,maar toen waren er hetero’s die het discriminatie vonden dat zij geen geregistreerd partnerschap aan konden gaan... Nu kun je dus alles met wie dan ook.”

36

De notaris is al 36 jaar verbonden aan het kantoor Kooijman Autar Notarissen aan de Straatweg in Rotterdam. Een verbintenis langer dan menig huwelijk of partnerschap, geeft ze met een lach toe, ,,ik zie alle emoties voorbijkomen, van de wieg tot het graf, je maakt van alles mee. ”

Ze is zelf getrouwd en kent geen geregistreerde partners in haar nabije omgeving. Misschien wel een generatieding, meent de zestiger. ,,De meesten zijn al heel lang getrouwd, of trouwen voor de tweede keer, maar ik kan me voorstellen dat jongere generaties eerder voor een partnerschap kiezen en het huwelijk meer iets voor hun grootouders vinden!”

Of het nou een roze bril, dito wolk, onwetendheid of zuinigheid is, veel mensen die zich willen verbinden door huwelijk of partnerschap gaan te snel naar de burgerlijke stand, stelt Leonhard-Strien. Zonder eerst huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden vast te stellen of überhaupt informatie in te winnen. ,,Veel mensen denken dat het geregistreerd partnerschap een soort veredeld samenlevingscontract is. Maar dat is niet zo. Het is juist bijna hetzelfde als een huwelijk. En als ze dan uit elkaar gaan en er ineens partneralimentatie moet worden betaald en er toch gemeenschappelijk vermogen blijkt te zijn, schrikken ze zich een hoedje. Dus laat je tevoren informeren: bezint eer ge begint.”

Steeds populairder

Na de invoering van het homohuwelijk in 2001 bleef het partnerschap bestaan en heeft het in de loop van de jaren aan populariteit gewonnen, vooral onder paren van verschillend geslacht. Inmiddels kiest bijna een kwart van de paren die een formele verbintenis sluiten voor een geregistreerd partnerschap in plaats van een huwelijk en steeds vaker zijn dit jongere paren die nog niet eerder getrouwd waren. De gemiddelde leeftijd van degenen die voor een geregistreerd partnerschap kiezen is daardoor gedaald van 42 jaar naar

35,5 jaar in 2018. Ze zijn daarmee inmiddels zelfs iets jonger dan mensen die trouwen. Geregistreerde partners sluiten hun verbintenis relatief vaak op maandagen en dinsdagen, terwijl paren die trouwen een voorkeur hebben voor vrijdagen. Dit bevestigt de indruk uit eerder onderzoek dat het geregistreerd partnerschap zakelijker wordt benaderd dan het huwelijk, waar emotionele en symbolische overwegingen vaker een rol spelen. (Bron: CBS)