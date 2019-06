Geëmotioneerde vaderzwaan herenigd met kuikens

Een zeer aangrijpende hereniging van een zwanenfamilie vond maandag plaats in de buurt van Arnhem. Nadat de Dierenambulance op drie verschillende momenten in hetzelfde postcodegebied ontheemde kuikentjes aantrof, stuitten zij op de terugweg van de laatste melding op een volwassen mannelijk exemplaar die duidelijk niet lekker in zijn vel zat.

Hoewel er met deze fysiek niets aan de hand was, leek hem toch iets dwars te zitten. Hij zag er doodongelukkig uit tot hij vanuit de wagen een herkenbaar geluid hoorde. Een van de jonge zwaantjes liet zich horen en hiervan klaarde zijn humeur plotsklaps op, zo is te lezen op Facebook.

Eenzame zwanen

Het Dierentehuis Arnhem en omstreken ontving in de ochtend van Tweede Pinksterdag een melding over een baby-zwaantje dat moederziel alleen was. Nergens waren zijn ouders te bekennen, de dierenambulance werd gebeld en zij ontfermden zich over het zwanenkuiken.

Op diezelfde dag kwam er nog een jonge zwaan aan bij deze opvang uit exact hetzelfde postcodegebied als het eerdere ontheemde diertje. Hij bleek ook nog even oud te zijn, dus dit moest wel familie zijn. En toen kwam er weer een melding binnen; nog een zwanenkuiken zonder familie. Dit kon geen toeval zijn, deze drie jonge zwanen moesten wel uit hetzelfde nest komen.

Maar waar waren de ouders? Het antwoord op deze vraag werd gevonden op de terugweg van de laatste melding. De ambulancemedewerkers zagen vanuit hun wagen een volwassen mannetjeszwaan zitten die duidelijk betere tijden had gekend. Toen de broeders het dier nader gingen onderzoeken konden ze geen verwondingen bij hem aantreffen. Vanuit de ambulance begon hierna een van de kuikens te piepen.

Gebroken gezin

Toen de mannetjeszwaan dit gepiep hoorde, verbeterde zijn stemming direct. Hierbij rees het vermoeden dat dit wel eens de vader zou kunnen zijn en dat het verlies van zijn kuikens de reden was van zijn depressieve gedrag. De papa-zwaan werd in de auto gezet en herenigd met zijn eerste kuiken.

Aangekomen bij de opvang werd de blijdschap nog groter toen hij herenigd werd met zijn twee andere kuikens. Volgens het Dierentehuis was de blijdschap in alle opzichten te merken. Hij maakte allerlei emotionele geluiden en vertoonde direct ouderlijk gedrag richting de jonkies.

Hoe is dit gezin zo verspreid geraakt? Volgens een omstander komt dit door het overlijden van de moeder. Dit heeft diepe impact gemaakt op de vader en de kuikens waardoor ze elkaar uit het oog verloren. Het herenigde zwanengezin is enige tijd later weer uitgezet in het water. „Jammer dat zij het zonder mama moeten doen, maar dit zichtbare geluk is met geen pen te beschrijven," zo besluit het Dierentehuis hun bericht.