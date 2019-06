Feestelijke finish: het lukt Maarten van der Weijden

Het is Maarten van der Weijden gelukt! Hij heeft de finish van zijn Elfstedenzwemtocht bereikt en is, na 196 kilometer en 74 uur zwemmen, in Leeuwarden feestelijk onthaald. Er komt een eind aan zijn monstertocht, iets waar hij heel trots op kan zijn.

Hij deed het allemaal voor het goede doel, om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Rond half drie vanmiddag stond de teller op 2,7 miljoen, dat is inmiddels gestegen naar 3,9 miljoen. Dat is al meer dan rond hetzelfde tijdstip bij zijn vorige poging, maar er komt naar verwachting nog meer bij. Vorig jaar was er maar liefst 5 miljoen opgehaald.

Feest

Toen de begeleidingsboot binnenvoer, stond iedereen aan de kant al hard te juichen: elk moment kon het feest losbarsten. Rond half vier 's middags lag er al een brancard klaar bij het podium, maar Maarten liet duidelijk weten dat hij echt zelf wilde lopen. De kans bestond echter dat hij dat niet meer kon. Gelukkig beklom de zwemmer het podium met beide benen en zwaaide hij voldaan naar het publiek.

Toen Maarten zelf binnenzwom, riepen mensen op de kade „Maarten bedankt!" en „Daisy bedankt!". Ook vormden de meezwemmers weer een erehaag voor de Olympiër, net zoals bij de aftrap van de tocht. Er gingen geruchten dat Koning Willem-Alexander in Leeuwarden zou zijn, maar van hem is geen spoor te bekennen. Dat mag de pret desondanks niet drukken: het aanwezige publiek maakt het meer dan feestelijk.

Laatste loodjes

De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat is alom bekend. Wat betreft de laatste loodjes van de monstertocht van Maarten leek het wel alsof heel Nederland met hem meeleefde. Het publiek langs de kant schreeuwde hem zowat naar de finish en ook premier Rutte liet zijn steun duidelijk blijken. Hij zei, op Twitter, het een „waanzinnige prestatie" te vinden.

Elfstedenmonument

Tijdens zijn toch zwom Maarten onder een heus Elfstedenmonument door, de brug tussen tussen Oudkerk en Leeuwarden. Daar zijn allemaal blauw geglazuurde tegeltjes aangebracht met portretten van oud-deelnemers. Zondag meldde de voorzitter van de koninklijke vereniging Friesche Elf Steden echter dat Maarten geen Elfstedenkruisje zal krijgen. „Ons kruisje is alleen bedoeld voor leden die de tocht op schaatsen volbrengen. Zo is dat vastgelegd, daar wijken we niet vanaf", aldus de voorzitter.

Elfstedenkruisje of niet, Maarten is een held. Of de Held van het Noorden, zoals zijn fans hem noemen. Zo'n prestatie is niet zomaar even te doen, zoals Van der Weijden bij zijn vorige poging zelf ook merkte. Deze keer is het hem toch echt gelukt, en mag hij met een gerust (en trots!) hart uitrusten en bijkomen van zijn inspanningen.