Familielid verdronken meisje: Stop verwijten ouders

Het is de grootste nachtmerrie van elke ouder. Het overlijden van je eigen kind. Twee ouders waren er zondag bij toen hun achtjarige dochter verdronk in de zwemvijver van het Belgische Hofstade. Het was een bericht dat in Vlaanderen de media haalde en op social media worden de ouders flink wat verwijten gemaakt. Een familielid heeft een oproep gedaan om hen (en andere ouders die zoiets ooit onverhoopt overkomt) hier niet mee lastig te vallen.

Al genoeg verdriet

„De verwijten onder nieuwsartikelen en op sociale media kunnen de ouders nu echt wel missen. Ze hebben al genoeg verdriet. De mama is er kapot van als ze leest dat mensen háár beschuldigen. Dit kan iedereen overkomen", zegt de man - die anoniem wil blijven, omdat de familie eigenlijk niet in de media wilde reageren - tegenover Het Laatste Nieuws.

„Ik wil benadrukken dat de ouders niets te verwijten valt", vervolgt hij. „Ze hadden alle vier de kinderen bij zich en verloren hun dochtertje maar éven uit het oog. Hooguit vijf seconden. Plots renden de oudere meisjes naar mama. Ze zeiden dat ze hun zusje niet meer zagen. De papa en mama begonnen meteen te zoeken." Toen ze eenmaal toch gevonden was, werd ze gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Toch bleek het al te laat. „Haar hartje klopte, maar er kwam geen hersenactiviteit meer... De machines zijn maandagnacht stopgezet.”

Het familielid benadrukt verder nog dat het meisje door haar leeftijd al enige ervaring had met spelen in het water. „Volgens mij kon ze wel degelijk zwemmen, want dat leren ze op school.”

Over het hoofd gezien

Er loopt nog een onderzoek naar het voorval. Zo wil men onder andere weten hoelang het meisje precies onder water heeft gelegen. „Ze willen ook graag weten hoe het kan dat geen enkele andere badgast zag dat hun kindje aan het verdrinken was. Het was zondag enorm druk op het strand en in het water. Waarom heeft niemand dan iets gemerkt?”