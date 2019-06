Examenuitslag Calvijn College dag vertraagd

Veel jongeren weten het inmiddels: geslaagd, gezakt of misschien een herkansing. Dat is echter niet voor iedereen het geval. Zo kregen de leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam donderdagavond te horen dat ze nog minimaal een dag moeten wachten op de uitslag.

Mentor reageerde niet

De reden? ‘Onvoorziene problemen van administratief-technische aard’, schrijft de school op haar website. „Verschrikkelijk dit. Dubbele stress” laat scholier Naufall weten aan AT5. Naufall vertelt dat drie vmbo-kaderklassen nog geen uitslag hebben gekregen.

Bij de basisklassen van het vmbo weten de leerlingen al wel waar ze aan toe zijn. Onduidelijk is om hoeveel leerlingen het precies gaat. De overkoepelende organisatie Zaam liet weten donderdag nog met een update te komen.

Woensdagmiddag rond 14.00 uur zouden de leerlingen gebeld worden met de uitslag. „Toen werd het een uur of twee later. Daarna hoorden we nog niks en vroeg iedereen in de groepsalp of iemand al iets had gehoord. Een paar leerlingen hebben het nummer van de mentor, maar die reageerde niet”, aldus Naufall.

Storing

De leraren bleken uiteindelijk in vergadering te zitten. Pas tegen 18.00 kregen de leerlingen bericht van hun mentor: „Helaas zijn de uitslagen vandaag niet bekend. Dit i.v.m de storingen. Dit gaat pas morgen opgepakt worden en dan pas kunnen we het bekendmaken.”

Niet alleen op het Calvijn College was er woensdag sprake van een storing. In veel gevallen werd de uitslag daarom enkele uren, niet een hele dag, later bekendgemaakt dan in eerste instantie de bedoeling was.

Het Calvijn College zegt er alles aan te zullen doen om de problemen op te lossen. „We betreuren de vertraging in hevige mate en verontschuldigen ons voor de ontstane onzekerheid bij leerlingen en hun familie.”