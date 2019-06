‘Er gaat iets mis in het onderwijs'

Steeds meer studenten zoeken professionele hulp bij hun scriptie, van grote commerciële bedrijven naar de Airbnb onder de scriptiebegeleiders.

Misschien heb je het al jaren afgerond, misschien kijk je er tegenop: het schrijven van je scriptie. Het kan erg pittig zijn, vooral als je bijvoorbeeld lijdt aan faalangst of te maken hebt (gehad) met een burn-out. Soms is de begeleiding vanuit school dan niet toereikend en wijken studenten uit naar commerciële bedrijven.

De prijzen die deze bedrijven vragen zijn vaak erg hoog, en dus bestaat het risico dat studenten die minder te besteden hebben, achtergesteld worden. Als de begeleiding vanuit school voor veel studenten al niet voldoende is, is het oneerlijk als sommige ‘rijkere’ studenten een hoger cijfer behalen omdat ze voor extra hulp hebben betaald.

Onderwijsbonden zijn bezorgd om de populariteit van commerciële bedrijven die scriptiehulp aanbieden, soms wel voor 90 euro per uur. Dit meldde Trouw maandag. Onderwijsbonden vinden dat het hoger onderwijs tekortschiet in de begeleiding.

Studentvoorstudent

„Er gaat blijkbaar iets mis in het onderwijs”, stelt Ludo Jacobs, oprichter en eigenaar van platform Studentvoorstudent. Hij snapt wel dat onderwijsbonden zich zorgen maken om de populariteit van zulke betaalde begeleidingsdiensten. „Dat het überhaupt nodig is, is al niet helemaal goed. Wij vinden dat iedere student er toe doet, dus ook de studenten die aan alleen een college niet genoeg hebben, of bijvoorbeeld worstelen met faalangst.”

Op de website Studentvoorstudent.nl bieden studenten hulp aan andere studenten (en scholieren), ieder met zijn of haar eigen specialisatie en eigen prijs. Het laagste uurtarief voor scriptiebegeleiding is 15 euro, het hoogste 24. Niet zo’n groot verschil dus, maar alsnog goedkoper dan veel commerciële bedrijven. En misschien wel het belangrijkste: je kiest zelf de tutor, dus ook de specialisatie en de prijs.

Er worden een paar eisen gehanteerd als je tutor wilt worden bij Studentvoorstudent, zo geven tutoren alleen bijles voor vakken waar ze zelf minimaal een 7 voor hebben gehaald. Daarnaast studeren ze vaak zelf nog of zijn ze in de afgelopen twee jaar afgestudeerd.

Jacobs zegt dat het doel simpel is: zoveel mogelijk studenten helpen en ervoor zorgen dat zij hun vakken halen. Er wordt uitsluitend begeleiding en bijles aangeboden, in geen van de gevallen worden delen van de scriptie overgenomen of worden zaken voorgekauwd. „Wij zijn een soort Airbnb, wij bieden een platform en bemiddelen. Studenten en tutors zoeken elkaar op, dus het gaat erg snel. Binnen twee uur kun je al geholpen zijn, terwijl dat bij grotere bedrijven soms wel een week duurt”, aldus Jacobs.

Persoonlijke hulp

Op dit moment heeft het platform een beoordeling van 4,7 op een schaal van 1 tot 5, de studenten zijn dus erg tevreden met de hulp die ze ontvangen. „De hulp die een student via ons krijgt zal altijd beter zijn, omdat je zelf kunt kiezen wie je gaat helpen. Je chat met een aantal mensen en kiest dan degene waarmee je de beste klik hebt of wiens specialiteiten het beste passen bij jouw vraagstuk.”

Dat betaalde scriptiebegeleiding ongelijkheid in de hand werkt, klopt volgens hem niet. „Ongelijkheid in het onderwijs gaan wij juist tegen omdat onze dienst zo goedkoop is. Vanaf 5 euro heb je al een tutor. Ook zijn we met scholen aan het praten over een eventuele samenwerking. De school biedt ons dan een vergoeding, zodat hun studenten niks betalen voor de begeleiding. Zo kunnen we meer studenten beter helpen”, legt Jacobs uit.

Hulp of plagiaat?

Professionele hulp is officieel bij de meeste scholen niet verboden, ook omdat het zo lastig is om te bewijzen óf je hulp hebt gehad. Vaak wordt er wel onderscheid gemaakt in het soort hulp dat gevraagd wordt, zoals bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hulp bij de opmaak of het checken van spelling mag bijvoorbeeld wel, maar bij het opstellen van vragen absoluut niet.

De persvoorlichter van de school laat weten dat hulp wel toegestaan is, maar in beperkte mate. Het belangrijkste is dat studenten zelf het onderzoek doen en zelf de tekst schrijven. De scriptie moet aantonen dat de student het zelf kan, en dus genoeg geleerd heeft op de opleiding. „De vraag is of de scriptie daadwerkelijk aantoont dat de student aan de eindtermen van een opleiding voldoet en een diploma dus met recht afgegeven kan worden. Als iemand professionele hulp heeft ingeschakeld is het soms zo dat er een meer ingrijpende aanpassing is gedaan. Maar het onderscheid is niet leidend.”

Maar hoe bepaal je dan of studenten hulp hebben ingeroepen? Het is lastig, beaamt ze, maar in sommige gevallen valt het op. „Hulp of advies in welke vorm dan ook is sowieso moeilijk te detecteren. Alle scripties worden uiteraard op plagiaat gecontroleerd. Daarnaast worden scripties gefaseerd geschreven en voorzien docenten tussentijds al hoofdstukken van feedback. Hierdoor zou een plotselinge verandering van schrijfstijl of argumentatie opvallen, dan kunnen er vragen gesteld worden”, aldus de woordvoerder.

De opkomst van bedrijven die tegen betaling helpen bij scripties is niet nieuw. In 2014 was de Algemene Onderwijsbond ook al bezorgd om de populariteit van commerciële scriptiehulp. Het verschil is alleen dat er ruim honderd bedrijven bij zijn gekomen. In 2014 bestonden er zo’n 47 scriptiehulp-bedrijven, nu zijn dat er ongeveer 165.