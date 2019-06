Eindtoets basisschool voortaan eerder afgenomen

Donald Trump, wanneer is hij niet in het nieuws zou je bijna zeggen. De laatste dagen verschijnt zijn naam weer overal, want de spanningen tussen Amerika en Iran lopen op. Maar wat is er op dit moment precies aan de hand? We stellen vijf vragen aan Amerikakenner Victor Vlam:

1. Wat gebeurt er op dit moment tussen Amerika en Iran?

„Iran heeft de afgelopen weken een aantal keer geprovoceerd. Olietankers in de straat van Hormuz zijn aangevallen (een zeestraat bij Iran, route voor aanvoer van olie naar het Westen, red.) en een Amerikaanse drone is naar beneden gehaald. De drone was onbemand, maar heeft de VS wel 130 miljoen gekost, dus zij zijn daar niet zo blij mee. Daarnaast heeft Iran aangekondigd zich niet meer te houden aan de Iran-deal, waarin staat dat ze beperkt uranium mogen produceren. Dat is cruciaal, want met die productie komt het land dichter bij het produceren van een nucleair wapen. Die drie dingen samen maken de VS zenuwachtig en daardoor overwoog of overweegt Trump een kleinschalige aanval. De opdracht daarvoor was al gegeven, de boten lagen al in positie, maar Trump blies het af.”