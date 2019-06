Duncan Laurence wil songfestival in Rotterdam

De strijd om welke stad het volgende Eurovisie Songfestival barstte vorige maand in alle hevigheid los. In totaal zijn er negen gegadigden in de race voor het Europese zangspektakel.

Maastricht en Rotterdam lijken hierin favorieten te zijn en na maandag blijkt dat de Zuid-Hollandse Maasstad kan rekenen op de steun van niemand minder dan de Eurovisiewinnaar zelf. Dat gaf hij tijdens Pinkpop in het 'hol van de leeuw' toe voor de camera's van 1Limburg.

Blauwtje op Pinkpop

De Limburgers maken er absoluut geen geheim van dat ze Eurovisie graag hun kant op zien komen. Duncan Laurence trad maandag op tijdens de vijftigste editie van Pinkpop in Landgraaf. Het ideale moment dus om te polsen of hij wat voelt voor Eurovisie in het zuiden van het land. De crew had speciaal een shirt bedrukt met de leus 'Douze Points Maastricht' en wilde graag dat de artiest deze ging dragen tijdens zijn optreden.

De singersongwriter groeide weliswaar op in de regio Rijnmond, maar heeft zich tot nu toe nooit uitgesproken over zijn voorkeur. Na een wat stroef gesprek, krijgt hij het kledingstuk aangeboden van de verslaggever. Deze nam hij niet ontvangst en hierop bekende hij kleur. „Mijn voorkeur gaat uit naar de plek waar ik vlakbij vandaan kom en dat is toch wel Rotterdam", zegt hij tegen de verslaggever. „Sorry Maastricht!", voegt hij hieraan toe. Daarna moest hij weer snel verder naar de kleedkamer.

De uitslag van het Metro-onderzoek waar bijna 2000 mensen op reageerden /Jelmer Visser

Eurovisie 2020

Het is niet bekend hoe het met de Limburgse verslaggever gaat na dit pijnlijke blauwtje. Toch is er een opsteker voor Maastricht, tijdens het Metro Eurovisieonderzoek was de Maasstad in Limburg wél de favoriet. Andere steden die nog in de race zijn voor Eurovisie zijn Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht, Breda, 's-Hertogenbosch, Arnhem, Den Haag en Enschede.

Gelukkig voor de Limburgers heeft de winnaar geen rol in het bidproces voor Eurovisie 2020. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van de NPO en de organisatie van Eurovisie, zij hakken naar alle waarschijnlijkheid deze zomer de knoop door.