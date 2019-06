Dolfijnen spoelen in grote getalen aan bij kust VS

In de Verenigde Staten staat men voor een apart verschijnsel. Sinds februari spoelen er namelijk massaal dolfijnen aan in het zuidelijke kustgebied met de staten Florida, Louisiana en Mississippi, die grenzen aan de Golf van Mexico.

Tot nu toe gaat het om 260 stuks, dat is meer dan drie keer zoveel als normaal in diezelfde periode. Het aantal ligt zelfs hoger dan tijdens de beruchte BP-ramp van 2010. Toen ging het om 91 aangespoelde dolfijnen in een korte periode.

Zoet water

Volgens een wetenschapper uit Mississippi heeft het te maken met het openen van een overlaat (een waterbouwkundige constructie om hoogwater te reguleren). Door de vele regenval van de afgelopen maanden is deze vaker in actie gekomen dan normaal.

Als gevolg van het inzetten van de overlaat is er meer zoet water in de zee gekomen en is de zoutgraad gedaald, zo denkt men. Wanneer dolfijnen met zoet water in aanraking komen, kan dit namelijk leiden tot onder andere ooginfecties, huidproblemen en abnormale bloedsamenstellingen.

Of dat echt de oorzaak is, dat gaat een speciaal onderzoeksteam van oceaanwetenschappers nu onderzoeken, zo weet RTL Nieuws. Daarbij neemt men ook mee of de olieramp van 2010 mogelijk tot naweeën heeft geleid.