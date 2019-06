Dit kost een dagkaart voor GP in Zandvoort in 2020

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ons eten steeds duurder wordt. Tegelijk roept minister Schouten dat we te weinig betalen voor ons eten. Hoe zit dat?

De kosten voor ons eten zijn ten opzichte van vorig jaar met 3,8 procent gestegen. Vooral aan vlees, vis en zuivel geven we meer uit en groente is duurder geworden. Toch zegt minister Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het AD dat ons eten veel te goedkoop is. „Dat de prijzen in de supermarkten zijn gestegen, heeft voornamelijk met de btw-verhoging van 3 procent te maken”, zegt Jorrit Kiewik, directeur van Slow Food Youth Network. Dat is een jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Kiewik noemt eten net als Schouten te goedkoop. „Eten is op dit moment in overmaat aanwezig, we verspillen daardoor zoveel.”

Veel schakels in de keten