Dionne Stax gaat weg bij de NOS

De twaalf zangers van 'Bedside Singers Amsterdam' hebben voor hun initiatief een trofee en 25.000 euro gekregen. Zij wonnen de Over Hoop Prijs van de Stichting Over Holland. Het gezelschap zingt voor mensen die in hun laatste levensfase zijn, thuis, in een zorginstelling of een hospice.

Drie of vier van de zangers komen dan letterlijk aan het bed en zingen daar geheel gratis liedjes die in overleg met de persoon zelf, familie en/of vrienden zijn uitgekozen. Het doel is een moment van ontspanning, schoonheid en bezinning te bieden aan de stervende en eventueel zijn of haar dierbaren.

De Over Hoop Prijs is volgens de initiatiefnemers bestemd voor een persoon of organisatie die in het afgelopen jaar „in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde op het grensvlak van cultuur en maatschappij". De jury was „onder de indruk van de eenvoud, de bezieling en de belangeloosheid" van de Bedside Singers.