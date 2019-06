Chemische castratie voor pedoseksuelen in Alabama

Veroordeelde kindermisbruikers in de Amerikaanse staat Alabama dienen voortaan een cocktail van libido- en testosteronremmende medicijnen te slikken aan het einde van hun gevangenisstraf. Deze wet werd maandag goedgekeurd door de gouverneur van die staat Kay Ivey.

In deze wet valt te lezen dat pedoseksuelen die kinderen onder de 13 misbruikten voortaan de hormonenbehandeling moeten ondergaan. Deze behandeling gaat een maand voor hun vrijlating van start en moet herhaling voorkomen, schrijft USA Today.

Bescherming voor kinderen

Ivey is blij met de nieuwe wet. „Het is een grote stap voorwaarts voor de veiligheid van kinderen," zo laat zij weten. De libidoremmende behandeling, waarvan de pedoseksueel de kosten zelf moet ophoesten, kan worden geïnjecteerd of in pilvorm worden toegediend. Hierdoor moet de productie van het hormoon testosteron worden geremd waardoor de vrijgelaten 'sex offender' zijn seksuele interesse in kinderen zou verliezen.

Hoewel de medische wereld verdeeld is over de effectiviteit van de hormoonbehandeling voor zedendelinquenten, maar is het in sommige Amerikaanse staten al jarenlang gebruikelijk. In 1996 voerde Californië de behandeling in en ook in staten als Florida, Georgia en Iowa kan dit onderdeel van de veroordeling van een kindermisbruiker zijn.

Ook in landen als Zuid-Korea, Indonesië, Rusland, India, Polen en Estland kan deze sanctie opgelegd worden door de rechter. In Nederland kunnen daders van kindermisbruik niet veroordeeld worden tot het ondergaan van een gedwongen chemische castratie.