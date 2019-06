Blinde en autistische Lavender zingt pannen van dak

Even voorstellen; dit is Lavender, ze is 22 jaar oud, is zowel blind als autistisch en heeft een geweldige zangstem. Deze stem maakte zoveel indruk dat ze de harten van duizenden mensen veroverde.

Ze blies iedereen weg toen ze zondag tijdens een kerkdienst in Fitchburg in de Amerikaanse staat Massachusetts de microfoon het nummer Part of your World uit de Kleine Zeemeermin ter gehore bracht. Dit deed ze in het kader van de Pridemaand en ze bracht hiermee een ode aan haar twee adoptievaders.

Droom

„Ik zong al voordat ik kon praten," vertelt Lavender aan de BBC. „Ik heb altijd al zangeres willen worden maar dit had ik absoluut niet verwacht." Haar versie op het nummer liet diepe indruk achter, mensen begonnen spontaan te filmen en het te delen op sociale media. Hier werd haar liedje lyrisch ontvangen en ging het filmpje al snel viraal.

Lavender wil met haar muziek graag mensen inspireren. „Met mijn muziek wil ik blinde en autistische mensen mensen, en eigenlijk iedereen die zich anders of gemarginaliseerd voelt een hart onder de riem steken." Lavender vertelde daarnaast dat ze haar optreden toewijdde aan haar twee homoseksuele vaders in het kader van de Pride-maand die in juni plaatsvindt.

Van zangles tot adoptie

Een van haar adoptievaders luistert naar de naam Will Darcangelo en is zelf ook zanger, hij en zijn partner Jamie adopteerden Lavender op Vaderdag 2016. „Ik ontmoette haar toen ze 15 was tijdens een naschoolse zangles," vertelt hij. „Ze zei me dat ze altijd al zangeres wilde worden en ik zag dat ze ontzettend veel talent had." Vier jaar toen Lavender 19 jaar oud was, kwam ze bij het koppel wonen die toen net terugkwamen van huwelijksreis. Hoewel ze officieel iets te oud was voor een officieel adoptiekind, noemde ze het koppel toch haar twee adoptievaders.

Nadat het filmpje online verscheen ging het behoorlijk hard afgelopen dagen. Zo is Lavender uitgenodigd in The Ellen DeGeneres Show en bleef haar optreden zelfs niet onopgemerkt bij de producenten van America's Got Talent. Zij willen haar graag op het podium hebben tijdens het volgende seizoen van de talentenjacht. Voor de zangeres is het allemaal nog wat onwennig en ze vertelde dat ze hier al van kinds af aan heeft gedroomd.