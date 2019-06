Bergers vinden vier lichamen in rampschip op Donau

De Duitse politie heeft maandag met twintig auto's kilometers lang een 34-jarige man achtervolgd die doorreed na een ongeluk in Bruchsal, in het zuidwedsten van het land. De man reed in een auto met een Zwitsers nummerbord, al is niet bekend gemaakt of hij daar ook vandaankomt.

De bestuurder, die niet over een rijbewijs beschikte, bleef stopsignalen van de politie negeren en reed met snelheden van 180 kilometer per uur over snelweg en vluchtstrook. Zodoende haalde hij ook veelvuldig rechts in op hoge snelheid.

Te voet na crash