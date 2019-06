Ben jij ook jarig op 21 juni?

Heb je altijd al eens in een Marvel film willen spelen? Die droom kan je nu in vervulling laten gaan. Op 3 juli houdt Madame Tussauds Amsterdam open audities om een acteertalent te vinden voor een nieuwe Marvel 4D-filmervaring die in 2020 in première gaat.

Kom verkleed

Iedereen die kans wil maken op deze exclusieve rol in een 4D-film, wordt op die dag tussen 13.00 en 16.00 uur verwacht bij Madame Tussauds in Amsterdam. Het maakt niet uit of je serieuze acteerambities hebt. De enige voorwaarde is dat je verkleed moet zijn als je favoriete Marvel-superheld. Alleen dan maak je kans en kun je gratis mee doen aan deze ervaring.