Avondspits druk door Pinksteren, wind en buien

Bestsellerschrijfster Karin Slaughter was even in Amsterdam ter promotie van haar boek Laatste Weduwe. Daarin zijn haar belangrijke personages Sara en Will terug. ,,Ik wil hier niet over praten alsof ik al met één been in het graf sta, maar zij zijn mijn nalatenschap.”

Er ligt marmer op de vloer, de ruimte is gevuld met hoge zuilen en chic meubilair en de grote ramen bieden een prachtig uitzicht op de zonnige stadstuin. In het deftige Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam spreekt Metro met bestsellerauteur Karin Slaughter, wier boek Laatste Weduwe sinds deze week in de winkels ligt. De locatie van het gesprek staat in groot contrast met haar hut, diep in de bossen, waar ze zich een aantal weken per jaar opsluit om elke dag zo’n twaalf uur te typen. Dan gaat ze zitten, met een kussen en laptop op haar schoot en wordt er geschreven. Zo is ook haar laatste boek ontstaan, waarin haar bekendste karakters Sara Linton en Will Trent de hoofdrol spelen.

Je nieuwste boek gaat over een ontvoering waarbij Sara en Will betrokken raken. Waarom dit onderwerp?