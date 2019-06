Amazon is nu het meest waardevolle merk ter wereld

Google is niet langer het meest waardevolle merk ter wereld. De Amerikaanse webwinkel Amazon is naar de koppositie geklommen ten faveure van het bedrijf dat achter de bekende zoekmachine zit.

Techgiganten geveld

Dat Amazon bovenaanstaat is verrassend te noemen, want het is in een jaar tijd niet alleen Google voorbijgeschoten, maar ook de andere grote techgigant Apple. Het is de eerste keer sinds 2006 dat de zogenaamde BrandZ Top 100 niet langer aangevoerd wordt door een bedrijf uit de techindustrie.

Dat heeft vooral te maken met de enorme stijging van de merkwaarde van Amazon, zo onderzocht het bureau Kantar. Het merk Amazon groeide met 52 procent, tot maar liefst 315 miljard dollar. De groei is onder andere te danken aan een aantal slimme overnames.

Apple (309,5 miljard) en Google (309 miljard) maken nu het podium compleet. Kort daarachter zitten ook nog een paar techbedrijven met Microsoft, Facebook en Tencent.

McDonald's

In de top10 is er eigenlijk een bedrijf dat compleet losstaat van technologie en internet en dat is McDonald's. De grote fastfoodketen is op de negende plaats het groot buitenbeentje in de topregionen van de lijst.