39kg cocaïne gevonden in regeringsvliegtuig Brazilië

Een piloot van de Braziliaanse luchtmacht die verantwoordelijk was voor het vervoer van president Jair Bolsonaro is in Sevilla aangehouden door de douane.

De Spaanse autoriteiten gingen over op deze aanhouding nadat zij maar liefst 39 kilogram cocaïne aantroffen aan boord van het regeringstoestel. In dit vliegtuig werd onder meer het personeel van de Braziliaanse president vervoerd.

Tussenstop

Het vliegtuig had als eindbestemming de G20-top in Osaka maar maakte een tussenstop in Spanje. In een verklaring van het Braziliaanse ministerie van defensie valt te lezen dat de cocaïne werd aangetroffen op dinsdag 25 juni en dat er een officier van de luchtmacht verdacht wordt voor het transporteren van verboden middelen. De man is op het vliegveld van Sevilla aangehouden en zit nog steeds vast.

President Bolsonaro zelf zat niet in het vliegtuig waar de drugs werd aangetroffen, hij reisde met een apart vliegtuig. Via Twitter laat hij weten dat hij zijn minister van defensie de opdracht heeft gegeven om mee te werken met de Spaanse autoriteiten en ze te ondersteunen in het onderzoek waar nodig. Ook vertelde hij dat er direct een intern onderzoek van start zal gaan die wordt uitgevoerd door de militaire politie.

De Braziliaanse president woont vrijdag gewoon zoals gepland de G20-top in het Japanse Osaka bij, tijdens deze top komen de leiders van de grootste wereldeconomieën samen om te praten over internationale verhoudingen en problematiek die landsgrenzen overstijgt. Ook premier Mark Rutte is bij deze top aanwezig.