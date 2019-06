3,5 miljoen euro extra tegen terreur op stations

Op zes stations wordt in totaal eenmalig 3,5 miljoen euro geïnvesteerd om de veiligheid te verbeteren. De antiterreurmaatregelen zijn bedoeld om de veiligheid "up to date" te houden, aldus een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Er is geen concrete aanleiding.

Passende maatregelen

„Op de stations worden maatregelen getroffen die passen bij het actuele dreigingsniveau”, verklaart Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. „De uitvoering van de fysieke maatregelen zal dit jaar starten en zoveel mogelijk worden gecombineerd met lopende projecten.” Het gaat onder meer om stations in de vier grote steden. Over de aard van de maatregelen wordt niets bekendgemaakt.

Volgens de NCTV heeft deze extra investing niets te maken met de aanslag afgelopen jaar op Amsterdam Centraal. „Dit geld is er om de beveiliging op stations in lijn te houden met de dreiging”, zo legt een woordvoerder uit tegenover De Telegraaf. „Het is logisch om met het huidige dreigingsniveau hier constant naar te kijken.”

Aanvallen

Op Amsterdam Centraal stak afgelopen zomer de 19-jarige Jawed S. twee Amerikaanse toeristen neer. Ze raakten allebei zwaargewond, een van hen hield er zelfs een dwarslaesie aan over. Een paar maanden eerder op Bevrijdingsdag verwondde Malek F. drie mensen met een mes op Den Haag Centraal.