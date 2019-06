24-plus festival: 'mensen minder naar de getfer'

Wat kom je allemaal tegen op een 24-plus festival? Zo’n beetje precies hetzelfde als op andere festivals, van glitters tot op-het-grasgesprekken, maar met net wat meer grijze baarden, onder andere. ,,De sfeer is relaxter."

No kids in the club

Gesprekken op het gras over kinderen en spataderen, maar ook gewoon over ‘naar welke festivals ga jij nog deze zomer?’, meer grijze haren, waarvan veel ook Amsterdams hip-grijs, kale(nde) hoofden, vrouwen in lange zomerjurken en sommigen zelfs op espadrilles, maar ook diepe-deco-danspakjes, menig ravelaars en blote voet. En een enkeling heeft moeite de kleine getalletjes bij de muntenpin te lezen, al kan dat ook door de felle zon komen. Is een festival vol 24-plussers nou echt heel anders dan andere waar een leeftijdsminimum van 18 geldt?

No kids in the club. This event is only 24+. Het is het motto van komm schon Alter dat feesten en festivals voor 24-plussers organiseert. Een originele en succesvolle formule, getuige hun feesten die altijd stijf uitverkopen en feestfans die elke editie meepakken.

Relaxter

Wat opvalt, is dat bijna alle feestgangers meteen antwoorden dat ze de sfeer een stuk relaxter vinden, als je ze vraagt wat nou het grootste verschil is met andere festivals. ,,Mensen zijn hier veel minder naar de getfer”, constateert dertiger Bart, terwijl hij soepel danst bij een van de stages waar Berlijnse dj Einmusik de zonnestralen van de strakblauwe hemel draait. ,,De tijd van rammend hard pillen klappen is natuurlijk ook wel gewoon een beetje voorbij.”Das war einmal. ,,Veel mensen zijn nog steeds wel aan, maar op een veel chillere manier.”

Vriendinnen Jara en Florentine (beiden 32) komen uit Utrecht en zijn hier voor de eerste keer. ,,Je bent hier sowieso niet de oudste en dat is fijn.” Jara maakt volop Insta-stories (@b0mbarie) en het knappe duo vindt de mannen hier zo op het eerste gezicht niet tegenvallen. Al zijn sommigen wel echt ‘heel oud’, op het tweede gezicht. Ze valt altijd op jonger, verklapt Jara, ,,mijn ondergrens is 24, dus dat komt mooi uit!”

Nog even Katermukke uit de boom kijken

Daten?

Vliegtuigen vliegen met regelmaat over de ruim opgezette festivallocatie Tuinen van West, glitters blijken van alle leeftijden en worden lustig op de gezichten gesmeerd, wat soms toch echt wat wegheeft van een vleeswond en of het nou telkens een toevalstreffer is, de wc-hulpen zeer grondig te werk gaan of dat 24-plussers gewoon accurater plassen, de Dixi’s zijn schoon. In de Arcaderoom vol speelautomaten blijkt dat in veel volwassen mannen nog dat jongetje van vroeger schuilt en bij de ‘liefdescaravan’ worden vrijgezellen gehosseld voor The Inner Circle-festivaldate, al wil het gros liever feesten. ,,Serieus daten komt wel weer na het festivalseizoen.”

Vriendengroep

Eva, Tim, Karine en Thomas weten wel hoe je moet festivallen

,,Je ziet bijna niemand hier zonder beschermende oordoppen”, valt Thomas op. Wijsheid komt tenslotte met de jaren, ,,Ik denk dat je op een gegeven moment daarin wel wat verstandiger wordt.” Samen met zijn vrouw Karine en goede vrienden Tim en Eva, allen medio 30, is hij naar het Berlijneske festival gekomen. Tim heeft net een man gefeliciteerd die hier zijn vijftigste verjaardag viert, ,,Maar ik sprak ook een meisje van 23 dat speciaal hiervoor een fake ID had laten maken... Heel Amerikaans!” Of 24-minners er echt worden uitgekickt, als ze worden betrapt op ‘leeftijdsfraude’? Ze betwijfelen het, ,,het is natuurlijk vooral een mooie marketingtruck, je trekt op deze manier een bepaald vast publiek.”

Toch stelt een van de securitymannen dat ze wel degelijk goed op de leeftijdsgrens letten. ,,Dat doe je op gevoel en als dan blijkt dat iemand echt jonger is, dan vragen we vriendelijk om te vertrekken.” Nee, is nog niet gebeurd vandaag. Niet heel gek ook als je een rondje-leeftijd-vragen doet (28, 39, 25, 33, 49, 24, 30, en ‘69’, ,,grapje, ik ben 45”) en je ogen goed de kost geeft.

Op strandstoelen, kleedjes en in hangmatten wordt eerst nog uitgebreid geborreld en de week doorgenomen, maar rond 19 uur blijkt dat raven allesbehalve leeftijdsgebonden is en gaat het goed los bij alle stages. John valt op met zijn zilvergrijze kapsel, dito baard en fluorescerende festivalpak. Nee, hij is zeker niet de jongste hier, knipoogt hij, ,,Maar ik voel me ook niet oud hier, al ben ik dat misschien wel. Leeftijd boeit me gewoon niet.” komm schon Alter is vaste prik, maar hij gaat ook rustig naar andere festivals ‘vol jonkies’. ,,Je bent gewoon nooit te oud om te feesten. Misschien wel soms te jong, maar dat is weer een heel ander verhaal.”