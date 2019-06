1600 asielkinderen verdwenen uit opvanglocaties

Sinds 2000 is het aantal niet-witte acteurs in Nederlandse bioscoophits verdubbeld. In 2017 was 20 procent van de hoofdrolspelers namelijk niet wit, is de conclusie van een onderzoek naar diversiteit binnen de Nederlandse filmwereld. Het onderzoek is uitgevoerd door Brandpunt+ in samenwerking met Filmvandaag.nl.

Geen afspiegeling van de maatschappij

Van alle films die de afgelopen negentien jaar uit zijn gekomen werden de tien best bezochte geselecteerd. In totaal werden ongeveer 1.200 acteurs en bijna 160 films onderzocht. Alhoewel er in de films dus steeds meer niet-blanke acteurs te zien zijn, betekent nog niet dat de filmwereld ook een representatieve afspiegeling van de huidige maatschappij is.