100-jarige opa trouwt Michael en Ilsa

De honderdjarige Jaap Göbel uit Gorinchem is in zijn leven veel geweest... vader, opa, maar nog nooit trouwabtenaar. Nu is hij het toch, want hij zal zijn kleinzoon Michael in de echt verbinden met zijn verloofde Ilsa.

Aan RTV Rijnmond vertelt het aanstaande echtpaar dat ze het tijdens het maken van de trouwplannen snel eens waren wie hun trouwambtenaar moest zijn: opa Jaap. De twee maakten allebei, los van elkaar, een lijstje met drie kandidaten. Met stipt op één stond bij beiden de naam Jaap Göbel.

Verhalen

De band tussen opa en kleinzoon is heel goed. Michael doet aan stamboomonderzoek en voerde mede daardoor vanaf zijn twaalfde veel gesprekken met zijn opa. Ook genoot hij van de verhalen die de oude man wist te vertellen. Vooral over Nederlands-Indië, waar Jaap Göbel geboren werd, opgroeide en soldaat was.

Gelukkig is niet alleen Michael gek op zijn opa, zijn verloofde Ilsa is ook weg van de man. Ook zij geniet van de verhalen en heeft er vertrouwen in dat opa Jaap een goede toespraak kan houden. Wat de inhoud van die speech wordt, dat houdt hij nog geheim maar er zit wel iets in over dat Michael vroeger al zo'n leuk kind was. En natuurlijk over zijn aanstaande Ilsa, dat ze lief, sportief en mooi is.

Arnhem

Opa Jaap was overigens niet echt verbaasd dat de twee door hem getrouwd willen worden, ook hij ziet in hoe goed de band met zijn kleinzoon is. Voor de bijzondere gelegenheid zich kan voltrekken, moest opa nog wel even beëdigd worden tot buitengewoon trouwambtenaar. Dat is inmiddels gebeurd, in de rechtbank van Arnhem. En alhoewel hij die functie eigenlijk maar voor één dag bekleedt, sluit hij niet uit dat hij het zo leuk vindt, dat hij er een bijbaantje van maakt.