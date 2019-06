10 vooroordelen over Almere

Almere? Saai, goedkoop, overgenomen door Amsterdammers en er is werkelijk geen bal te doen. Het zijn vier vooroordelen over de stad aan het Marker- en IJmeer. Metro wilde, in verband met een serie over het nu ruim 40 jaar jonge Almere – weten hoe dat zit en kwam tot tien vooroordelen. Wie anders dan Almere City Marketing mag op deze vooroordelen ingaan.

Vooroordeel 1

Mensen vertrekken naar Almere als ze echt he-le-maal nergens anders een huis kunnen vinden. Het is hun noodoplossing.

Almere City Marketing: Inmiddels wonen ruim 200.000 mensen in Almere. Zij kiezen voor een goede prijs/kwaliteitverhouding. Velen hebben hier hun eigen huis gebouwd, hebben hun zeilboot in de achtertuin liggen of lopen vanuit hun woning zo de natuur in. En dat op steenworp afstand van steden als Amsterdam en Utrecht. Almeerse jongeren die hier geboren en getogen zijn, willen ook graag in Almere blijven wonen en kopen hier hun eerste huis. 84 procent van de Almeerders vindt het prettig wonen in Almere.

Vooroordeel 2

Omdat bijna niemand in Almere wil wonen, heb je een compleet huis voor de prijs van een studentenkamer in populaire steden.

Helaas heeft de gekte op de woningmarkt ook Almere bereikt. In 2018 stond Almere bovenaan de lijst met meest populaire gemeenten op Funda. De huizen gaan hier als zoetje broodjes. De prijzen stijgen hier ook hard, net als elders in de Randstad.

Vooroordeel 3

In Almere wonen alleen maar Amsterdammers, zoals Ali B.

Ali B. is alleen in zijn jeugd een Amsterdammer geweest… Hij is geboren in Zaanstad en woont sinds zijn 14e in Almere. Maar het klopt dat er veel Amsterdammers in Almere wonen. Uit onderzoek in 2017 bleek, dat de meeste nieuwe Almeerders vanuit Amsterdam verhuisd waren, gevolgd door Lelystad en Amstelveen.

Vooroordeel 4

Almere is er om te wonen, er is verder geen bal te doen. Werkelijk niéts.

In Almere is juist heel veel te doen. Van het Bevrijdingsfestival Flevoland tot de Libelle Zomerweek en Strandfestival ZAND, uit het hele land komen bezoekers naar Almere. Jaarlijks bezoeken ruim 800.000 mensen een Almeers festival. Daarnaast heeft Almere negen stadsstranden, vijf natuurgebieden en een binnenstad met een grote schouwburg en bioscoop , veel sportverenigingen en restaurants. Ook kun je hier wakeboarden, flyboarden en je uitleven in het klimbos.

Foto: Fred Rotgans

Vooroordeel 5

Voordat – met dank aan cabaretier Youp van ’t Hek – de eerste boom in Almere volwassen is, zijn we al weer ruim tien jaar verder.

De aanleg van Almere is 40 jaar geleden begonnen. Door de vruchtbare kleibodem groeien bomen hier snel. Bossen zijn al bijna volwassen. Bij De Kemphaan vind je hoog in de bomen een echt klimparcours. Dat kan alleen in hoge en stevige bomen. Almere heeft een aantal prachtige bossen, zoals het Kotterbos, Pampus en Boswachterij Almeerderhout.

Foto: Fun Forest

Vooroordeel 6

Almere is één grote nieuwbouwwijk.

Oude gebouwen vind je niet in Almere. De stad is pas 40 jaar jong. Almere staat juist bekend om zijn moderne architectuur. Bekende architecten als Teun en Rem Koolhaas, Liesbeth van der Pol, het Japanse architectenechtpaar SANAA, William Alsop, Kees van Dam en René van Zuuk. Gebouwen van hun hand vind je over de hele wereld, maar ook in een gebied van één vierkante kilometer in het centrum van Almere.

Vooroordeel 7

In Almere – in die kale polder en aan het IJmeer - waait het altijd; het lijkt Texel wel.

Met een gebied als DUIN, waar je kunt wonen en recreëren in de duinen, met negen gezellige stadsstranden, heel veel binnenwateren waar je kunt zeilen, kanoën of met een sloepje varen en een gezellige havenkom met heel veel terrassen, krijg je in Almere hetzelfde vakantiegevoel als op Texel. Fietsen met tegenwind is trouwens heel gezond, je moet harder trappen, waardoor je meer calorieën verbrandt, terwijl je toch al onderweg bent.

Foto: Sail-Today

Vooroordeel 8

Almeerders vind je elk weekend in Amsterdam en Utrecht. Ze zijn blij dat ze weer even weg kunnen.

Je bent zeker snel in Amsterdam (20 minuten) en Utrecht (30 minuten). De centrale ligging van Almere midden in het land is een voordeel, maar er is inmiddels genoeg aanbod in eigen stad. Bovendien komt tijdens Strandfestival ZAND en de Libelle Zomerweek heel Nederland juist naar Almere.

Foto: Strandfestival ZAND

Vooroordeel 9

Almeerders zijn niet trots op hun stad. Waarom zouden ze ook?

Almeerders zijn juist heel trots op hun stad. Slechts 13 procent van de 208.000 Almeerders geeft aan niet trots te zijn op Almere. Dat is heel laag gezien het feit dat de meerderheid van de Almeerders buiten de stad geboren en getogen is.

Foto: Maarten Feenstra

Vooroordeel 10

Een nog nooit uitgesproken zin: Zullen we vanavond uitgaan in Almere?

Almere staat bekend om zijn spectaculaire buitenvoorstelling van Vis à Vis aan het Almeerderstrand en de zomervoorstelling van Suburbia op Stadslandgoed De Kemphaan. Midden in het centrum staat een prachtige schouwburg die ook door mensen van buiten de stad bezocht worden. De grote bioscoop in het centrum heeft 2137 stoelen. In de havenkom in Almere Haven en op de Grote Markt en Restaurantplein Belfort vind je de leukste restaurantjes. De website uitinalmere.nl geeft het complete overzicht van culturele uitjes in de stad. Er is hier genoeg te doen!