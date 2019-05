Zo vloog Milan voor 1,64 euro van Londen naar Oslo

Met een beetje zoekwerk kunnen we allemaal voor een paar tientjes naar Londen of Barcelona vliegen. Maar de 21-jarige Milan Passchier scoort vliegtickets voor een paar euro. De student Business Innovation aan de Avans Hogeschool maakt slim gebruik van zoekmachines van reisorganisaties en vindt zo vliegtickets van een paar euro. Zo vloog Milan in februari retour voor 4,97 euro van Eindhoven naar Londen - en voor een enkele vlucht betaalde hij 1,64 euro van Londen naar Oslo!

Softwareprogramma

„Vorig jaar zomer zat ik via de website Momondo te kijken naar tickets en ik kwam toen bij eDreams terecht.” Milan zag toen tickets die al goedkoper waren dan de oorspronkelijke ticketprijs, maar klapte zijn laptop dicht. Een paar dagen later deed hij zijn laptop open en zag hij dat het ticket nóg een stuk goedkoper was; meer dan 50 procent goedkoper dan de oorspronkelijke ticketprijs. Zijn cookies waren verouderd en daardoor waren de ticketprijzen nog goedkoper. Dit ontdekte hij per toeval.

Milan studeert Business Innovation en voor een schoolopdracht moest hij gaan werken met datasets. Hij kwam zo op het idee om een eigen dataset te ontwikkelen voor zijn hobby, reizen. Milan is vervolgens alle vluchten (zo’n 190.000 vluchten per kwartaal) gaan verzamelen van budgetmaatschappijen als Norwegian Airlines, Ryanair en Wizz Air. Milan ontwikkelde zo een softwareprogramma waarbij hij alle vluchtgegevens van goedkope vluchten van de budgetmaatschappijen in kaart kon brengen in Google Maps. Daardoor kon hij in één oogopslag zien waar je goedkoop naar toe kunt vliegen. „In Nederland zijn de tickets relatief gezien best duur. In Duitsland en Engeland worden er bij Ryanair soms tickets aangeboden voor vijf euro.”

Printscreen ticket

Cookie-instellingen

Maar de manier om goedkope tickets te vinden, gaat net iets verder dan de goedkope vluchten in kaart brengen. Milan is ook handig met cookie-instellingen van websites. „Cookies bestaan er zodat websites kunnen identificeren wie de gebruikers zijn en waar ze vandaan komen. „Als ik het in Jip en Janneke taal zou uitleggen, dan komt het erop neer dat ik de cookies op een bepaalde manier gebruik, zodat het in mijn voordeel werkt. Nadat ik alle vluchten in kaart heb gebracht, heb ik het proces van het vinden van de ticketprijs op eDreams geautomatiseerd met de daarbij behorende cookie in een softwareprogramma. Hierdoor weet ik dus ook snel wat de ticketprijs daar kost, van de vlucht die ik eerder in kaart heb gebracht.”

Is dat niet illegaal? „Het is een beetje een grijs gebied. In de gebruikersvoorwaarden van bijvoorbeeld Ryanair staat dat je vluchtgegevens niet uniek mag verzamelen. Ik doe dat nu op een manier waarbij ik niet akkoord hoef te gaan met die voorwaarden. En ik ga niet akkoord met de gebruikersvoorwaarden, waardoor ik dus wel de vluchtgegevens kan verzamelen. Ik ben geen hacker, het is niet dat ik websites hack om goedkope tickets te scoren. Ik maak gewoon slim gebruik van de zoekmachines.”

Niet zo eenvoudig

Dat willen wij ook! Hoewel het misschien makkelijk klinkt, is het niet zo heel eenvoudig. Milan gebruikt een zelf ontwikkelde dataset om alle vluchten in kaart te brengen. „Zonder die data ben je waarschijnlijk uren of dagen bezig om alle goedkope vluchten op een rij te zetten en dan moet je ook nog eens de cookies op de juiste manier gebruiken.”

Voor Milan is het een leuke manier om goedkoop te vliegen, maar hij is zich er wel van bewust dat het niet bepaald duurzaam is. Afgelopen maand vloog hij in een week tijd van Eindhoven naar Zadar (Kroatië), Londen (Engeland), Stockholm (Zweden), Gdansk (Polen), Aarhus (Denemarken) en Dortmund (Duitsland). Die zes vluchten kostten hem in totaal 45 euro. Vanaf Dortmund nam hij de trein terug naar Gouda, waar hij woont. Dat treinkaartje van 40 euro was bijna net zo duur als alle vluchten bij elkaar. „Eigenlijk laten mijn bevindingen ook zien dat vluchten heel goedkoop worden aangeboden. Met de trein reizen is vaak drie keer zo duur. De vliegprijzen moeten duurder worden of de trein goedkoper, maar dat is iets wat de politiek moet gaan oplossen, denk ik.”

Mijn cookie

Voorlopig is het voor Milan nog een leuke manier om goedkoop te vliegen. Het afgelopen jaar heeft hij al meer dan 15 tickets gevonden voor onder de tien euro. „Van Stockholm naar Gdansk betaalde ik 3,19 euro aan eDreams, terwijl ik in mijn ticket van Ryanair zie dat eDreams 21,64 euro betaalt aan Ryanair, oftewel de officiële ticketprijs. eDreams maakt dus voor één vlucht 18,45 euro verlies door mijn cookie. Dat vind ik toch wel gek om te zien.”

Zijn tickettruc heeft heel wat deuren geopend voor toffe stageplekken. „Ik zit in het tweede jaar van mijn hbo-studie Business Innovation. Door dit verhaal heb ik al stagegesprekken gehad bij een aantal grote bedrijven.”