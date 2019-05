Zangeres K's Choice wil als man door het leven gaan

Sarah Bettens, de 46-jarige zangeres van K’s Choice, wil voortaan als Sam door het leven. Dat heeft ze bekendgemaakt in een openhartige video aan haar fans.

De Vlaamse zangeres is er in het afgelopen jaar achter gekomen dat ze transgender is. „Ik ben het altijd al geweest, maar ik weet het nu pas.”

Steun uit omgeving

De afgelopen tijd vielen de puzzelstukjes op hun plaats. „Ik dacht: ik wou dat mijn borsten eraf konden. Een gedachte die je liever niet hebt als je vrouw met borstkanker kampt, maar die was er dus wel. En dan wéét je het gewoon”, vertelt ze aan De Standaard.

In de video laat de zangeres weten dat ze veel steun krijgt. „Ik voel enorme dankbaarheid naar mijn vrouw, kinderen, ouders en iedereen om me heen, omdat ze me liefhebben zoals ik ben.” Ook onder de video krijgt Sam talloze liefdevolle reacties.

Lagere stem

Bettens ondergaat een hormoonbehandeling, en dat zal hoogstwaarschijnlijk haar stem waar ze zo om wordt geroemd, veranderen. „Waarschijnlijk wordt mijn stem lager. Ik werk met een zangcoach die mij zal gidsen door dit proces, maar ik zal hoe dan ook anders gaan klinken en K’s Choice zal met mij mee veranderen.”

De zangeres ondergaat de behandeling in Amerika, waar ze al jaren met haar gezin woont. In de video laat Bettens weten dat ze veel zal vertellen over de transitie naar man. „Ik ga me niet verschuilen en voel me verplicht mijn transitie vast te leggen. Dat is belangrijk voor mezelf, maar ook voor de wereld.”