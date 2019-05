Yes, het wordt zonnig! Pas wel op, je verbrandt snel

De Week van de Slager begint maandag en slagers doen er de komende dagen alles aan om te laten zien hoe leuk hun vak is. Maar wie wordt er eigenlijk nog slager in een tijd waarin vegetarisch eten de ‘mode’ is?

Het aantal slagerijen in Nederland daalt al jaren gestaag. In 2013 telde ons land nog 2300 slagerszaken, dit jaar zijn dat er nog 2150. Volgens Marian Lemsom, directeur van de Koninklijke Nederlandse Slager, komt dat omdat het steeds minder gebruikelijk is om het vak over te dragen aan het nageslacht. „Dat geldt trouwens niet alleen voor slagers, maar voor veel meer ambachtsvakken. Jongeren worden steeds mondiger en willen graag hun eigen beroep kiezen, in plaats van de zaak van hun ouders overnemen.” Maar dat betekent niet dat er ook minder mensen kiezen voor het vak van slager. „Het aantal jongeren dat ervoor kiest om slager te worden, is al een hele tijd stabiel. De slagerijen die nu nog over zijn, worden daarom steeds groter”, aldus Lemsom.

Josja Haagsma (24) uit Nijega is zo’n jonge slager. Ze koos heel bewust voor het vak van slager en won begin mei zelfs de titel van Beste Jonge Slager van Europa tijdens de International Young Butcher’s Competition in Frankfurt, een Europese wedstrijd voor slagersleerlingen.