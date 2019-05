Webshop verkoopt rokjes met afbeeldingen Auschwitz

Joes Kloppenburg was in 1996 een van de eerste bekende slachtoffers van zinloos geweld. De 21-jarige Jesse Bleekemolen maakte er een indringende documentaire over.

„Kappen nou!”, klinkt het op zaterdag 17 augustus 1996 in de Amsterdamse Voetboogstraat. Het zijn midden in de nacht woorden van Joes Kloppenburg (26). Hij is nog even lekker uit geweest, om maandag te beginnen bij een nieuwe werkgever. De gebeurtenissen in hartje centrum zijn bizar. Ene Richard L. schopt zonder enige reden een zwerver tegen de grond. Passant Yiannis kan het niet aanzien en neemt het voor de arme zwerver op. Hij krijgt echter zelf zulke harde schoppen van L., dat hij direct uitgeschakeld is (en uiteindelijk als kersverse vader twee jaar lang moet herstellen). Joes Kloppenburg kan het op zijn beurt niet aanzien en roept het genoemde ‘kappen nou!’. L. draait volledig door en zorgt ervoor dat het de laatste woorden van Kloppenburg zijn.