Waterschap luidt noodklok: drinkwatertekort dreigt

Lekker helder water uit de kraan. Het is een luxe die we zo gewend zijn, dat we soms niet eens erbij staan dat het een luxe is. Toch kan dat op termijn in de grote steden wel eens gaan veranderen, als we drinkwaterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland moeten geloven.

In verschillende grote steden kan namelijk wel eens een drinkwatertekort gaan ontstaan. Dat gebeurt niet van de een op de andere dag, maar de manier waarop we nu water verbruiken zou ervoor kunnen zorgen dat Den Haag binnen dertig jaar met problemen kampt. Ook voor andere grote steden geldt dat.

Extra woningen

Dus luiden Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland de noodklok. Want in de regio Den Haag - die nu al bestaat uit 1,3 miljoen mensen - zijn er plannen om de komende decennia 200.000 woningen bij te bouwen. Dan ligt een tekort flink op de loer.

„De bevolkingsgroei is hier het grootst, en dat terwijl we al redelijk aan ons maximum zitten qua waterproductie", zegt Wim Drossaert van drinkwaterbedrijf Dunea tegenover RTL Nieuws. „Dat betekent dat we, als we nog verder gaan groeien, nu in actie moeten komen. Het is dus niet vanzelfsprekend. Omdat het nu nijpend begint te worden, moeten we nu uitleggen waarom we voorzichtiger moeten zijn met water."

Droogte van 2018

„De droogte van 2018 heeft het bewustzijn over drinkwatertekorten wel vergroot", zo vult Rogier van der Sande, dijkgraaf bij het waterschap Rijnland, aan. „Maar in Nederland is het zo goed geregeld, dat het vanzelfsprekend lijkt. Maar het gaat niet vanzelf, daar moeten we een hoop dingen voor doen."