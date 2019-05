Victoria (11) zendt smeergeld naar premier om draken

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland ontving eind April een wel heel opmerkelijke brief van de 11-jarige Victoria. In de brief probeert het meisje haar op het hart te drukken dat er onderzoek naar bestaan van draken en telepathische krachten nodig is, zo meldt Newshub.

Om de politica definitief te ovetuigen, werd een briefje van 5 Nieuw-Zeelandse dollar (iets minder dan drie euro) meegestuurd.

Retour afzender

Helaas voor de jonge scholiere is het verzoek door Ardern persoonlijk afgewezen, het smeergeld bleek geen effectief middel te zijn tegen deze labourpolitica. Toch stuurde de premier wel brief terug met daarin een dankwoord.

„We zijn erg geïnteresseerd in je ideeën over het bestaan van paranormale krachten en draken, maar helaas zijn we op dit moment niet bezig met onderzoek op dit vlak," zo laat ze weten in een reactie. Het briefje van vijf werd eveneens teruggestuurd naar de jongedame met de levendige fantasie en misschien wel de meest aandoenlijke poging tot omkoping ooit.

In de retourbrief valt verder te lezen dat de premier haar veel succes in haar zoektocht naar het bestaan van telekinese, telepathie en draken. Normaal gesproken kan dit gezien worden als een poging tot omkoping, maar gezien de jonge leeftijd van de afzender en de onschuldige aard zullen er geen vervolgstappen komen.

PR-stunt of echt?

Een woordvoerder van de premier bevestigt dat het om een echte briefwisseling gaat. Hierover ontstond twijfel nadat de brief op Reddit verscheen. In de reacties valt te lezen dat het mogelijk een hoax was. „Ik heb genoeg van dit soort 'schattige' briefwisselingen tussen beroemde mensen en kinderen die schattige vragen hebben," schrijft iemand die meent dat het een broodje aap-verhaal is.

Volgens een andere Reddit-reactie reageert Ardern echter wel vaker op brieven van kinderen. „Mijn zusje van 13 heeft een soortgelijke reactie van haar gehad afgelopen jaar," zo laat hij weten.

Ardern is sinds 2017 premier van Nieuw-Zeeland en liet weten wel vaker post te krijgen van kinderen. Deze brieven kunnen over allerlei onderwerpen gaan en bijzondere verzoeken bevatten. Ze liet optekenen ooit een brief ontvangen te hebben waarin werd verzocht om 'saaie grijze broodroosters' te verbieden. Volgens de jonge briefschrijver zou felgekleurde keukenapparatuur bij wet verplicht moeten worden.