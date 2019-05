Van Dilemma’s op Dinsdag’ word je lekker creatief

De (voor velen) heerlijke Dilemma’s op Dinsdag vind je de komende tijd in Metro’s Instagram Stories. Uitgesproken door de enige vrouwelijk radio-dj op prime time, Chantal Hutten.

Wat ging ie onlangs viral, zo’n zelfgemaakt dinsdagdilemma. Een vrouw filmt haar man die móet kiezen. „A, je moet je hele leven met je eigen vrouw doorbrengen…” Nog voor de andere optie wordt voorgelezen, roept haar man ‘B, B, doe maar B.”

Je móet kiezen

Op de radio is het Dilemma op Dinsdag een succesnummertje van Chantal Hutten. Deze goedlachse dj van 100% NL biedt haar luisteraars – uiteraard op dinsdag – aan het einde van de middag in haar show. En natuurlijk, er móet gekozen worden. Vanaf dinsdag spreekt zij op dinsdag ook dilemma’s in voor Metro’s Instagram Stories.

„Ik kende Dilemma op Dinsdag al van vroeger op Facebook”, vertelt Hutten. „Op sociale media is het al lang een groot ding. Voor mijn programma gingen we brainstormen over items en toen dacht ik: dat is wel wat voor de radio. Je kunt iets wat vet populair is natuurlijk niet zomaar overnemen, dus heb ik contact opgenomen met de organisatie. Toen kwamen we tot een samenwerking, waarbij ik ook Dilemma op Dinsdag Omdraaiboeken weggeef (die staan vól met dilemma’s, red.). Die dingen leven. Als je er thuis eentje voorlegt, dan heeft iedereen er een mening over. Er ontstaat meteen een discussie. En je gaat je bedenken: stel dat het echt zo is…”

Voor altijd achteruitlopen

Goede dilemma’s zijn wat Hutten betreft opties waaruit je niet wilt kiezen, omdat beide echt verschrikkelijk zijn. „Eén waar je je een goede voorstelling bij kunt maken. Alleen nog maar achteruitlopen of alleen nog maar koffie drinken bijvoorbeeld. Daarbij denk je: Ik moet kiezen, maar ik kán het niet. Help! Maar ja, het moet. Dus dan ga je er een kwinkslag aan geven. Dat je zelf mag bepalen hoe sterk die koffie is ofzo. Op de radio en in de 100% NL-app geven mensen ook vaak een reden voor hun keuze. Je wordt er lekker creatief van.”

Hebben dinsdagdilemma’s eigenlijk nut? Hutten: „Ach, het maakt de wereld een beetje leuker, verder niet. Niet alles hoeft nut te hebben, toch? Dilemma op Dinsdag werkt wel samen met natuurorganisaties, dus komen natuurvragen langs. Iets met alle tasjes uit de oceaan moeten vissen bijvoorbeeld. Dat dient een natuurdoel op een speelse manier.”

Hutten heeft meer vaste items, zoals een dagelijks raadsel over een nieuwsfeit van de dag. „Aan de hand van drie liedjes moet je raden waarover het gaat. Op woensdag doe ik een onderzoekje onder mijn luisteraars. Wat is hun gemiddelde schoenmaat? Op donderdag zoek ik een oplossing voor simpele discussies. Wie legt het balkje achter de boodschappen in de supermarkt neer, is er zo een. Degene die de boodschappen net heeft neergelegd of degene die volgt? En moet je als je iemand bezoekt je schoenen uitrekken? Of is het normaal om ze aan te houden?”

Gekke hersenkronkel

Radiomaken was voor deze ‘vrolijke kwebbel’ niet vanzelfsprekend. „Ik studeerde tijdelijk psychologie, toen even geschiedenis (‘een gekke hersenkronkel’) en daarna communicatie aan een hogeschool. Via de laatste opleiding kwam ik in aanraking met een workshop radiomaken in Hilversum.” Daar begon het dj-balletje te rollen. Via talentstation Crush Radio, de opleiding Qcollege van Qmusic, Unity FM in Leiden en de nacht op 538 kwam ze bij 100% NL terecht. Eerst in de weekenden en sinds december prime time (16.00 – 19.00 uur) van maandag tot en met donderdag.

Daarmee is ze, sidekicks buiten beschouwing gelaten, de enige vrouw op zo’n mooi tijdstip bij de landelijke radiostations. „De nacht uit komen was het eerste wat ik wilde. De nacht was prachtig, maar zwaaaaaar. Ik studeerde toen ook nog. Maar deze kans die ik heb gekregen, vind ik heel bijzonder. En ja, ik ben de enige vrouw prime time. Misschien denken vrouwen er minder snel over na om radio te gaan maken. Zelf dacht ik vroeger ‘oh knopjes, jeetje. Ik weet niet of ik dat wel kan’. Ik hoop nu als solo-jock andere meisjes te stimuleren.”

Dilemma’s voor Chantal

Of: Bij elke nies op een willekeurige plek in Nederland belanden.

Of: Voor altijd een parachute achter je aan moeten slepen.

Chantal: „Okay… Niezen tijdens het radiomaken zou wel heel lastig zijn hè? Is zo’n parachute zwaar? Ik ga toch voor het avontuur, dus niezen en ergens belanden. Dat levert vast leuke verhalen op. Dan kan ik op de radio vertellen waar ik nu weer sta.”

Of: Elke ochtend citroensap in je ogen moeten druppelen.

Of: Altijd graten in je maaltijd hebben.

„Altijd graten in je eten. Langzaam eten is sowieso goed. Het is vervelend, maar je let wel op. Elke dag citroen in je ogen, dat kan gewoon niet goed zijn. Dat vreet zelfs je lens weg, doe mij maar graten.”

Altijd meehollen

Of: Je hoofdkussen wordt vanaf nu vervangen door een stapeltje stenen.

Of: Als je iemand ziet hardlopen moet je altijd 100 meter meehollen.

„Dat laatste is goed voor je conditie. Volgens mij valt het wel mee hoe vaak ik mensen zie rennen. Ik ben zo op de snelweg vanuit m’n huis en rijd op tijdstippen dat mensen niet aan het hardlopen zijn. Jaja, wat ben ik tactisch hè?”

Vanaf dinsdag vind je de dilemma’s van Chantal vijf dinsdagen lang in Metro’s Instagram Stories. In samenwerking met Dillemaopdinsdag.nl verschijnen ze rond 16.00 uur.