Van ambitieuze student naar psychotische verdachte

Het komt niet vaak voor dat de politie een opsporingsbericht uitvaardigt met een volledige naam en foto’s zonder balkjes. Toch gebeurde dit woensdagavond bij de 27-jarige moordverdachte Thijs H.

De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij drie moorden, vermoedelijk pleegde hij deze misdrijven terwijl hij een psychose had. Hij werd behandeld in een GGZ-instelling en kreeg medicatie voorgeschreven. Wat is er precies gebeurd en wie is hij?

Politie doet onderzoek in de Scheveningse Bosjes ©ANP

Hondenuitlaatmoorden

De twintiger die opgroeide in het Zuid-Limburgse Hoensbroek is verdachte in twee moordzaken; op 4 mei kwam een 56-jarige vrouw met messteken om het leven in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Op dinsdag 7 mei was het opnieuw raak; toen vond er een dubbele moord plaats op een vrouw van 63 en een man van 68 plaats op de Brunssumerheide bij Heerlen.

Drie slachtoffers die door messteken om het leven zijn gebracht in vier dagen tijd met een opmerkelijke overeenkomst; ze lieten allen hun hond uit. Deze steekpartijen worden hierdoor ook wel de ‘Hondenuitlaatmoorden’ genoemd.

Een oude portretfoto van Thijs H.

Twee gezichten

Als de verdenkingen kloppen dan voldoet H. aan het profiel van een seriemoordenaar. Wanneer je echter sociale media en Google raadpleegt zie je echter niet het type persoon dat je normaal gesproken associeert met moord; H. oogt als een ambitieuze slimme jongen die studeerde in Leiden en Delft. Hij haalde bovengemiddelde cijfers en was bovendien nog nooit in aanraking geweest met justitie. En hoewel hij getypeerd wordt als een muurbloempje, zien de meesten die met hem werkten hem vooral als een vriendelijke intelligente medestudent en collega.

Daarnaast timmerde hij behoorlijk aan de weg, zo werkte hij als data-analist en op een advocatenbureau, beheerste meerdere programmeertalen en deed een bestuursjaar bij een Leidse studievereniging. Na zijn afstuderen begon hij aan een master Industrial Ecology in Delft waar hij vorig jaar mee stopte. Hoewel hij aan de oppervlakte oogde als een voorbeeldstudent, had H. echter ook een andere kant. Hij leed aan onder meer aan depressies en onderging een behandeling bij een ggz-instelling.

Onderzoek bij de woning van de verdachte in Den Haag ©ANP

Woedeaanvallen

In de begindagen van mei gaat het mis; hij zou op 4 mei zijn eerste moord gepleegd hebben in Den Haag en had die avond een woedeaanval in zijn kamer waar hij net een paar weken woonde. Buren meldden onsamenhangend geschreeuw waarbij een badkamerdeur werd ingetrapt. Kort daarna pakte hij zijn spullen in en vertrok hij per auto naar Zuid-Limburg; de streek waar hij opgroeide en waar zijn ouders nog steeds wonen.

Een anonieme wandelaar vertelt aan RTL Nieuws dat zij dinsdagochtend op de Brunsummerheide bij Heerlen door hem werd achtervolgd. Ze vertrouwde de situatie niet omdat hij geen hond bij zich had, raar uit zijn ogen keek en vreemd lachte. Nadat ze haar looptempo versnelde bereikte ze een open plek, hierdoor lukte het haar uiteindelijk om hem af te schudden.

Twee andere wandelaars hadden minder geluk, zij worden op dinsdag klaarlichte dag in hetzelfde gebied neergestoken en komen om het leven. Klinkt dit gebied bekend? Dat kan, want het is hetzelfde natuurgebied als waar Nicki Verstappen in 1998 verdween en waar Jos B., een andere moordverdachte die opgepakt werd na een klopjacht nadat de politie herkenbare foto’s verspreidde.

Aanleunwoningen nabij de ggz-instelling in Maastricht ©Google Maps

Ontsnapt en klopjacht

Na deze nieuwe moord meldde hij zich bij GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht waar hij op een gesloten afdeling de nacht doorbracht.

Wat er op woensdagochtend gebeurde, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat er een brandalarm afging die H. mogelijk zelf in af liet gaan. Daar vond er een steekpartij plaats waar hij niet bij betrokken was. De verdachte hiervan is een 51-jarige cliënt van de instelling die zichzelf en vier anderen verwondde.

De verdachte van de hondenuitlaatmoorden is vermoedelijk in de chaos die hierbij gepaard ging naar buiten geglipt. Op camerabeelden is te zien hoe hij de instelling verlaat, dit zijn dezelfde beelden die gebruikt werden bij de opsporing.

Die avond verspreidt de politie het opsporingsbericht met herkenbare foto’s en een volledige naam. Een oplettende tipgever herkent de vreemde schuchtere snuiter meteen. Hij reed hem met zijn auto voorbij en vertelt dat hij erg verward overkwam. Ook leek hij zijn gezicht af te wenden.

Rond half tien wordt de verdachte aangehouden en in volledige bewaring gesteld. Hierdoor mag hij alleen maar met zijn advocaat contact hebben. De Limburger tikte op dat hij behoorlijk in de war was tijdens zijn verhoor woensdagavond. Deze was dusdanig ernstig dat hij niet aanspreekbaar was. Met kalmerende medicatie is hij vervolgens tot bedaren gebracht. Wat er daarna gebeurde, laat de politie niet weten.

H. op beveiligingsbeelden

Psychotische depressies

Het AD meldt dat uit zijn medische dossier blijkt dat hij zich al jarenlang liet behandelen voor meerdere psychische problemen. De afgelopen maanden ging het slechter met hem, hij onderhield intensiever contact met zijn behandelaars en heeft bij meerdere instanties om hulp gevraagd.

Deskundigen menen dat hij leed aan een psychotische depressie. Een psychose is een zeer onvoorspelbare staat van bewustzijn, iemand die hieraan lijdt is het contact met de werkelijkheid volledig verloren. Paranoïde gedachten, woede, waanbeelden en hallucinaties krijgen hierdoor de overhand en dit kan zich uiten in zeer aggresief gedrag.

De recherche is op dit moment nog bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Ze ontvingen afgelopen weekeinde honderden tips, verder wil de politie nog niets kwijt over de zaak. Ook Mondriaan, de ggz-instelling waar hij onder behandeling was, meldt niets meer dan de feitelijke gebeurtenissen die plaatsvonden op woensdagochtend. H. wordt binnenkort door het OM voorgeleid.