Twee jaar jonger door een stralende glimlach

Iedereen zou eens wat meer moeten lachen. Samen, alleen, om een goede grap of juist zomaar. Gewoon, even schaterlachen. Het klinkt raar, maar zelfs als je niet hoeft te lachen geeft een big smile op je gezicht toveren toch een fijn gevoel. Zondag is het de Internationale Dag van de Lach, in het leven geroepen om aandacht te vragen voor vrede, vriendschap en verbroedering.

Lachen zou niet alleen goed zijn voor je geest en je humeur, je zou er zelfs langer en gezonder van leven. Of dat waar is, is lastig te bewijzen. Maar het is wel duidelijk dat er een hele hoop voordelen zitten aan een goede lachbui.

Zo werkt lachen pijnstillend, ontspannend en verkleint het de kans op hart- en vaatziekten. Tijdens het lachen komen er namelijk pijnstillende endorfines vrij, wordt de hoeveelheid van stresshormonen adrenaline en cortisol verlaagd en wordt de doorbloeding verbeterd.

Daarnaast zie je er met een stralende lach op je gezicht twee jaar jonger uit, bleek uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Nivea. 2000 mensen werd gevraagd de leeftijd in te schatten van twaalf vrouwen die ieder drie verschillende emoties uitbeeldden. Ze keken blij, neutraal en verdrietig. Vrouwen die blij keken werden twee jaar jonger ingeschat dan wanneer ze neutraal of verdrietig keken.

Met een grote glimlach op je gezicht lijk je zo twee jaar jonger. /Unsplash

Lachyoga en lachwandelingen

Dat vaker lachen goed voor je is – naast dat het gewoon leuk is – mag nu wel duidelijk zijn. Maar hoe zorg je er nou voor dat je meer lacht? Uit het niets beginnen met schaterlachen kan ook lastig zijn. Daarom bestaan er heuse lachpyschologen, mensen die je helpen met beter of meer lachen. Alida van Leeuwen is zo’n lachpsycholoog en probeert mensen al jaren meer te laten lachen. Dit doet ze door middel van bijvoorbeeld lachyoga en lachwandelingen.

„Als lachpyscholoog coach ik cliënten om meer geluk en plezier in hun leven te ervaren”, legt van Leeuwen uit. Het concept lachyoga is in 1995 is ontwikkeld door een arts uit India, hij adviseert om lachoefeningen te doen voor je gezondheid. „Dit is een bijzondere techniek en ik ben in Nederland de enige ‘Master’ in Laughter Yoga die door hem persoonlijk is opgeleid.”

Tijdens lachyoga wordt de diepere ademhaling van lachen behandeld, net als de ontspanning die een lachoefening geeft. /Unsplash

Omgaan met negativiteit

Dat lachen goed is voor je, daar is ook van Leeuwen van overtuigd. Tot op een bepaald punt, uiteraard. Zo stelt ze dat je door meer lachen niet alleen zelf gezonder en blijer wordt, je komt ook prettiger over op anderen. „Maar je kunt geen ziekte of verdriet weglachen. Het helpt je wel om negatieve zaken in je leven een positief plekje te geven, waardoor je minder stress ervaart en beter om kunt gaan met negativiteit”, aldus de lachpsycholoog.

Natuurlijk zijn er sceptici, mensen die zo’n lachbehandeling zien als iets lolligs (toepasselijk) of er juist helemaal niet in geloven. „Niet iedereen durft het aan om met emoties te spelen. Als coaching is het behoorlijk intensief. Maar bij een lachyoga workshop gaan we lang niet zo diep in op emoties, maar behandelen we vooral de diepere ademhaling van lachen en de ontspanning die een lachoefening geeft. Lachen is namelijk een goede manier om te mediteren, je hebt even geen oog voor de omgeving. Daarnaast stimuleer je je creativiteit en speelsheid met lachoefeningen.”

Lachen werkt als een soort meditatie: je hebt even geen oog meer voor de omgeving. /Unsplash

Lachtips

Als je veel wil lachen, moet je dat vooral niet aan andere mensen overlaten, vindt van Leeuwen. „Wacht niet tot er iets leuks gebeurt of iemand anders je aan het lachen maakt. Besluit gewoonweg om te lachen. Diep inademen, adem even vasthouden, en dan lachend uitademen”, geeft ze als tip.

„Bij lachoefeningen begin je te doen of je lacht. Het hoeft niet per se meteen een echte lach te zijn, al voelt echt lachen natuurlijk wel prettiger. Maar oefening baart kunst. Je kunt nu eenmaal ook niet meteen een marathon lopen of zwemmen. Ook dat leer je door te oefenen. Bij lachen werkt het net zo. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat.” Dus: lachen, lachen, lachen. Uiteindelijk word je vanzelf een lachexpert.

Het is een goede zaak dat er dagen in het jaar zijn waarop aandacht wordt besteed aan lachen, geluk of humor, vindt van Leeuwen. Niet alleen op de Internationale Dag van de Lach wordt het lachen gevierd, ook 1 april gaat veelal om lachen en lol maken. Maar of je nou per se tot deze dagen moet wachten om lekker veel te lachen? Zeker niet. Van Leeuwen: „Wel of geen officiële dag van de lach, wat mij betreft is iedere dag een lachdag.”