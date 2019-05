Trump tegen abortus, maar „met drie uitzonderingen"

In de Verenigde Staten is een hoop gaande rondom abortussen, in sommige staten worden die namelijk compleet verboden. Donald Trump, de president van dat land, heeft zich op Twitter daarover uitgesproken. „Zoals de meesten weten, en voor zij die het willen weten, ben ik sterk ‘Pro-Life’”, aldus de president zaterdag op Twitter. Pro-Life betekent doorgaans dat je tegen abortus bent.

Maar de president zegt dat er wel uitzonderingen zijn. Zo zou abortus wel mogen bij zwangerschappen door verkrachting, incest of wanneer het leven van de moeder in gevaar is. „Hetzelfde standpunt als Ronald Reagan”.

Verbod

Verschillende Amerikaanse staten hebben abortus verboden of beperkingen opgelegd. Alabama, bijvoorbeeld, heeft alle abortussen verboden, behalve wanneer de moeder in levensgevaar verkeert. Wanneer iemand door verkrachting zwanger raakt mag er in Alabama dus geen abortus uitgevoerd worden. Missouri verbood daarop abortus vanaf acht weken zwangerschap.

Roe V. Wade

Vanaf 1973 kregen Amerikanen, via het arrest „Roe V. Wade", het recht om een zwangerschap vrijwillig af te breken, zolang de foetus nog niet levensvatbaar is. Dat is vanaf de 24ste week. Deze nieuwe wetten gaan tegen dat arrest in, wat betekent dat rechtbanken de wetten snel kunnen verbieden. De aanhangers van de wetten lijken echter niet van plan snel op te geven en willen het Supreme Court overtuigen het arrest uit 1973 terug te draaien.

Het vrijwillig afbreken van de zwangerschap zal een van de centrale thema’s zijn bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.