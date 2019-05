Trump betaalt 1,6 miljard extra voor maanreis

Een petitie van de studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad, moet ervoor zorgen dat de studierenteverhoging niet doorgaat. Maandagmiddag behaalde de petitie al meer dan 30.000 handtekeningen.

5000 euro meer betalen

Als de renteverhoging erdoor komt, moeten studenten straks gemiddeld 5000 euro meer betalen dan met het huidige systeem. Daar hopen de organisaties een stokje voor te steken. Wat het wetsvoorstel extra lastig maakt, is dat deze met één zetel verschil valt of staat in de Eerste Kamer. Daar wordt het wetsvoorstel 28 mei behandeld. Dan is de Eerste Kamer er nog in de oude bezetting. In de Tweede Kamer stemden alleen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor de renteverhoging. De regeringspartijen hebben op 28 mei nog een kleine meerderheid in de Senaat van 38 zetels.