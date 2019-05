Topless tappen voor Max Verstappen

Het gonst door de straten van Zandvoort: 'De Grand Prix van Formule 1 komt terug.' Inwoners zijn het erover eens: de vraag is niet of, maar wanneer de kogel definitief door de kerk wordt gejaagd.

Vandaag, 14 mei, lijkt die dag te zijn dat de droom werkelijkheid wordt. Dat kan haast niet anders als je alle berichtgeving ziet. Zelfs Max Verstappen zei gisteren in De Telegraaf dat het zo mooi is dat Zandvoort terugkeert op de F1-kalender.

Een luchtopname van Circuit Zandvoort. Het circuit hoeft maar enkele kleine ingrepen uit te voeren om het weer geschikt te maken voor een grand prix in de Formule 1 in 2020. ANP - Frank Maters

Zandvoort ademt Formule 1. Van de Walk Of Fame-gedenkstenen in de betegeling van de Kerkstraat, tot straatnamen, werkkleding van horecapersoneel en cadeauwinkels. De badplaats maakt onmiskenbaar deel uit van de rijke geschiedenis die de autosport kent, maar moest het ruim dertig jaar stellen zonder Grote Prijs op hun eigen asfalt. Het wachten lijkt nu voorbij, de gebeden verhoord, vrijwel alle vlaggen waaien eindelijk in de goede richting.

Fundament

Het fundament is al gelegd in de Tweede Wereldoorlog, letterlijk. Burgemeester Henri van Alphen wilde Zandvoort op de kaart zetten met autoraces. De eerste bolides scheurden al in 1939 met 60 coureurs tegelijk door de dorpsstraten. Het circuit zelf liet nog even op zich wachten, daar stak de Duitse bezetting een stokje voor. Toen zij ruim 400 woningen en 60 hotels tegen de vlakte werkten voor een beter uitzicht op aankomende vijanden over zee, suggereerde Van Alphen om het puin langs de duinen te storten.

Daar kon een brede boulevard worden aangelegd, waarover de bezetter kon paraderen na de overwinning op de geallieerden. Gewiekst, dat werd het fundament voor het circuit van Zandvoort. Na de oorlog zou het nog enkele jaren duren voordat het parcours af was, maar in 1948 werd de eerste Grand Prix van Zandvoort verreden en gewonnen door een Thaise prins in een oude Maserati. Vanaf 1952 tot midden jaren tachtig telden behaalde punten op het circuit van Zandvoort mee voor het WK. Legendarische coureurs als Niki Lauda, Alain Prost en Ayrton Senna stonden in 1985 op het laatste Zandvoortse F1-podium, daarna werd het stil.

Ondernemers sorteren voor

Toen Formule 1-commentator Olav Mol op tv liet vallen dat de FOM, het Formula One Management, een harinkje zou komen happen in Zandvoort, stroomden de telefoontjes al binnen bij het Amsterdam Beach Hotel. Hoewel sommige Zandvoorters de naam maar niets vinden, wordt het dorp vanuit de hoofdstad vaak gepromoot als Amsterdams strand. Op zich niet gek, vanaf Amsterdam Centraal is het een half uur met de trein naar Zandvoort. Vanaf daar wandel je in een paar minuten naar het strand, of via de Burgemeester van Alphenstraat naar het circuit.

Hoteleigenaresse Suzanne Jansen, de voorbereidingen voor het Formule 1 seizoen in Zandvoort zijn al in gang gezet. Foto: Tim van der Steen

„We hadden al drie keer vol kunnen zitten”, zegt hoteleigenaresse Suzanne Jansen (38) enthousiast. „Data waren nog niet bekend, over prijzen hadden we nog niet eens nagedacht. ‘Maakt me niet uit’, zeiden ze. ‘Zet me maar op de lijst.” Mogelijk bieden gehuurde stapelbedden straks ruimte voor extra fans in het kleine hotel, een man of duizend hoopt Jansen zelfs te huisvesten op een naburige gelegenheidscamping.

Bier en tieten

„Iedereen wacht natuurlijk op de definitieve aankondiging. Het is gissen, maar we denken dat die deze week komt.” Maar dat weerhield haar er natuurlijk niet van alvast wilde plannen te beramen. „Eerder hadden we hier topless vrouwen achter de bar, waarom zouden we dat nu niet doen? Het blijft toch een mannenevenement. Op het circuit is het op een gegeven moment afgelopen, waar houd je hen dan mee bezig op het plein? Bier en vrouwen.”

Stadion voor Verstappen

Jansen is zeker niet de enige ondernemer die voorsorteert op de rentree van de Formule 1. Bij lunchroom Rabbel stroomt brandstof door de aderen. De ogen van eigenaar Marcel Busscher (48) vatten vlam bij het ophalen van herinneringen aan de V12-bolides die zijn jeugd opluisterden. „Nederland heeft een held nodig. Nu de internationale voetbalprestaties uitblijven, scharen we ons massaal achter Formule 1.”

Marcen Busscher (in auto) stak zijn team in F1-geïnspireerde werkkleding. Hier op de foto in de pitstop op het Circuit van Zandvoort.

Alle lichten staan op groen, de frisse Max Verstappen gaf de sport een enorme boost toen hij in 2016 als achttienjarige de jongste Grand Prix-winnaar ooit werd. „Hij verdient nu een Nederlands stadion, dat is het circuit van Zandvoort.”

De liefde wordt ook niet onder stoelen of banken gestoken. Busscher paste onder meer de bedrijfskleding aan. Wie aan het Kerkplein neerstrijkt voor een pitstop en een tosti, lijkt er zo zijn banden te kunnen laten verwisselen. Voor de gelegenheid bottelde hij ook Pitspils, ‘het snelste biertje van Nederland’. Hij overhandigde de eerste flessen aan de burgemeester en de gemeenteraad, begeleid door een betoog voor de terugkeer van Formule 1 in de badplaats.

Piekmoment

„Je zag het drie jaar geleden. Voor het weekend hadden we ingekocht, toen won Max zijn eerste race.” Volgens medewerker Patrick Verkruisen (34) leggen de prestaties van Verstappen de raceminded cadeauzaak Pole Position geen windeieren. „Voor ons was het niet aan te slepen, alles wat we hadden liggen, was weg dat weekend.” Momenteel zijn de Jumbo Racedagen het piekmoment voor de winkel, daarvoor is het dit weekend weer raak. Volgend jaar zal dat waarschijnlijk de GP zijn.

Racefan Patrick Verkruisen, voor de Red Bull kleding in racewinkel Pole Position. Foto: Tim van der Steen

Die hoopt Verkruisen niet vanuit de winkel mee te maken. „Ik werk ook al ruim vijftien jaar op het circuit, als baanofficial.” Deze mannen met de vlaggen langs de kant van het circuit hebben natuurlijk het beste zicht van iedereen, beter nog dan het publiek op de tribune. De mooiste plek om te staan? „Insturen Scheivlak, die blinde bocht schuin naar beneden. Dan heb ik ook nog eens de radio aan, dus ik hoor alles wat er gebeurt op de rest van de baan.”

Beren op de weg

De stemmen voor terugkeer van de Grand Prix in Zandvoort zijn niet unaniem. Bewonersplatform Rust Bij De Kust roert zich uiteraard. Volgens de lokale bevolking is dit vooral een vocale minderheid die de het geronk van de Formule 1-bolides niet op waarde kan schatten. Een veelgehoorde mening: dat zijn mensen van buitenaf, geen Zandvoorters van origine. Het circuit ligt hier al ruim zeventig jaar, dat wist je toen je hier kwam wonen. Bovendien gaat het maar om een paar dagen per jaar!

Ook logistiek worden de nodige kanttekeningen geplaatst bij het evenement. Voorstanders menen dat de NS met een paar extra lange dubbeldekkers in no-time in staat moet zijn om duizenden bezoekers af en aan te voeren. Volgens de Nederlandse Spoorwegen is de treinverbinding naar Zandvoort hier alleen niet op berekend.

Max Verstappen finisht derde op het Catalaanse circuit. Foto: AFP - Pierre-Philippe Marcou

Op dit moment worden er hoogstens 5000 reizigers per dag naar de badplaats vervoerd, tijdens het Formule 1-weekend wordt dagelijks het tienvoudige verwacht. De NS wil daarvoor twaalf treinen per uur laten rijden, maar dat kunnen de bovenleidingen nog niet aan.

Op het circuit zelf maakt men zich daar schijnbaar niet zo druk over. Tussen de ronkende motoren door worden al wilde theorieën over de paddock geslingerd. Zo zou een consortium uit Rotterdam garant staan voor alle investeringen, de eerste tweehonderd miljoen zijn schijnbaar al gedekt. Een ondernemer wil kennelijk kunststof rijplaten neerleggen over het zes kilometer lange strand tussen Zandvoort en IJmuiden, zo kunnen bussen de bezoekers op- en neer pendelen. En als we deze heren mogen geloven, is er al een cruiseschip geregeld om 4.000 gasten te huisvesten voor het Zandvoortse strand zelf.

Max Verstappen Experience

Freek van der Mije (48) voetbalt bij SV Zandvoort, hun velden liggen pal naast het circuit. „Het is een behoorlijk hype nu. We zijn al door verschillende partijen benaderd of wij onze velden willen verhuren. Alle voetbalverenigingen hebben gevraagd of zij hun tentje hier mogen opzetten.” Grotere partijen die interesse tonen: Max Verstappen Holland en... Red Bull. Die laatste gegadigde, en eigenaar van het team waarvoor de jonge coureur rijdt, schijnt van plan te zijn een hele Max Verstappen-experience op het voetbalveld te plaatsen. Leuk detail: Van der Mije voetbalt in hetzelfde team als Jan Lammers, de oud F1-coureur en tevens beoogde directeur voor de Dutch Grand Prix Zandvoort, mits deze hier terugkeert. „Hij mag niets loslaten natuurlijk, daar sarren we hem wel mee.”

Max Verstappen. Foto: EPA - Enric Fontcuberta

Er moeten nog een paar drempels getrotseerd worden, of het nu om huisvesting en vervoer van fans gaat of het circuit waar toch echt nog een paar aanpassingen aan moeten worden gedaan. Toch lijkt het er wel op dat de terugkeer van de GP in Zandvoort vandaag eindelijk wordt bevestigd. Zo melden betrouwbare bronnen dat Chase Carey, topman van de commerciële rechtenhouder van de Formule 1, hoogstpersoonlijk naar Nederland komt om de Grand Prix op het circuit van Zandvoort aan te kondigen.