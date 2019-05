Toch vuurwerk rondom Arena, fans laten zich horen

Aan de oproep van de gemeente Amsterdam aan de F-side van Ajax om geen vuurwerk af steken bij de ArenA is geen gehoor geven. Voor de wedstrijd werden toch rookpotten, fakkels, knalvuurwerk en lichtkogels afgestoken. De politie is ruim aanwezig, maar heeft nog niet ingegrepen. Ook is een waterkanon gesignaleerd.

Ook geen gezichtsbedekkende kleding

In een verklaring stelde de 'driehoek' (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) eerder dat het bezit en het gebruik van vuurwerk verboden is en dat het afsteken daarvan in grote menigten tot gevaarlijke situaties kan leiden. Eerder zette de politie een waterwerper in bij een entrada rond de wedstrijd tussen Ajax en Juventus en dat leidde tot veel kritiek. Achteraf gaf de driehoek aan dat er zaken niet goed waren gegaan. Naar de gang van zaken wordt onafhankelijk onderzoek gedaan.

Ook het gebruik van gezichtsbedekkende kleding is tijdens en rond de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur niet toegestaan. Handhaving zou moeilijker worden als mensen met gezichtsbedekkende kleding rondlopen.

Britten op de Dam

Verder zit de sfeer er al goed in bij de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax en Tottenham Hotspur woensdagavond de halve finale van de Champions League spelen. Een paar duizend Ajaxsupporters zijn al bij het stadion voor de entrada, een feestje waarmee aanhang van de Amsterdamse club soms belangrijke duels inluidt. Die steunbetuiging van de fans begint om 19.00 uur, de aftrap van de wedstrijd is om 21.00 uur.

De Britse fans verzamelden zich in de loop van de dag bij de Dam in Amsterdam. Aanhangers van de Britse club stonden er te zingen en dansen. De sfeer bleef vriendschappelijk. Wel was er veel politie met platte pet op de been.