Thijs H. had niks te maken met steekincident ggz

Zondag zetten we onze moeders weer in het zonnetje, het is dan Moederdag. Men denkt vaak dat Moederdag is ontstaan vanuit commercieel oogpunt. Niets blijkt minder waar. Een beetje onderzoek leert dat zelfs de oude Grieken een dag in het leven hadden geroepen om moederfiguren te eren.

De Grieken deden dit met ceremonies voor Cybelle of Rhea, de Grote Moeder der goden. „In Nederland wordt deze dag al sinds 1925 gevierd”, laat John Helsloot, onderzoeker bij het Meertens Instituut weten. De dag waarop moeders centraal staan waaide over vanuit Amerika. Het idee was dat vrouwen die het hele jaar door het gezinsleven draaiende hielden wel een dagje vrij hadden verdiend.

Bosje bloemen