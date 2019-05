Tattookoning Henk Schiffmacher geëerd met munt

De bekendste tatoeëerder van Nederland zit veertig jaar in het vak. Voor de Koninklijke Nederlandse Munt reden genoeg om voor hem zijn eigen munt te slaan.

Ancient as time, modern as tomorrow, prijkt er aan de muur van tattooshop Schiffmacher & Veldhoen aan de Weesperzijde 410. Onder de spreuk hangen tientallen portretten van legendarische figuren uit de tattoogeschiedenis, afgebeeld op borden Delfts Blauw. Alles in de shop ademt de rijke historie van de lichaamsversiering, een testament aan de geschiedenis van de kunst. Van de maskers op de muren, tot stencils, een Jezusbeeld aan het kruis vol met kleurige verfspatten en versierde dierenschedels.

Henk Schiffmacher ontving een vergulde versie van 'zijn' munt uit handen van Bert van Ravenswaaij, CFO van De Koninklijke Nederlandse Munt. Foto: Tim van der Steen

Lange geschiedenis

Die geschiedenis gaat duizenden jaren terug. Op het lichaam van Iceman Ötzi troffen onderzoekers al 61 tattoos aan en die stierf ruim 3.200 jaar voor Christus. Vandaag vieren we de historie op kleinere schaal. Er wordt wel een mijlpaal beklonken: ’Hanky Panky’ Henk Schiffmacher zit veertig jaar in het vak en krijgt ter ere van dit jubileum zijn eigen munt uitgereikt.

Onderweg naar de Weesperzijde passeren we verschillende tattooshops. Niet gek ook, Amsterdam kent er inmiddels meer dan honderd. Dat was vroeger wel anders. „Toen ik begon waren er vier tattooshops in Nederland. Twee in Rotterdam en Tattoo Peter. Toen had je zo’n 350 tatoeëerders wereldwijd, nu zijn dat er alleen in Amsterdam al meer dan 400.”

Hygiëne

Het is best druk in de kleine zaak, van volgetatoeëerde medewerkers tot de mensen van De Nederlandse Munt, strak in pak. Tussen de benen door wandelt Sue, de grote witte hond van Schiffmacher. „Als in The Boy Named Sue”, wijst de goedlachse Amsterdammer ons op het nummer van Johnny Cash. De hond mag normaal niet naar binnen natuurlijk, vanwege de hygiëne.

Utrechter Hans van Tol (69) herinnert zich de beginjaren ook. Hij opende in ’82 de eerste tattooshop in de Domstad. Daarvoor moesten mensen naar Amsterdam voor hun inkt. Dat deed hij zelf ook; dan ging hij naar Henk Schiffmacher of Tattoo Peter. Die laatste begon al in 1955 en is één van de oudste shops van Nederland. Van Tol herinnert zich nog de emmer waarin Peter alles waste, van de naalden tot de tatoeage zelf. „Als het water écht niet meer te doen was, werd de emmer geleegd in de gracht en haalde Peter een nieuwe bij de kroeg op de hoek. Een kraan was er niet in de winkel.”

Tattookoning Henk Schiffmacher: Foto: Tim van der Steen

Zware metalen

Vroeger maakten tatoeëerders alles zelf, van de naalden tot de verf. Het aantal kleuren was beperkt en moest je zelf mengen. Niet alles bleef goed zitten onder de huid. Daar kwamen dus gerust zware metalen als kobalt en cadmium bij kijken. Van Tol: „Ik heb thuis nog een pot kobaltblauwe verf staan. Die mag je nu echt niet meer gebruiken.”

Verf is tegenwoordig van acryl, lichaamseigen en ongevaarlijk. De naalden worden niet meer zelf gemaakt, maar steriel uit de verpakking gehaald en de overheid stelt strakke eisen aan hygiëne in de shops. De enorme groei aan populariteit is grotendeels toe te wijzen aan het internet. Alle materialen zijn gewoon te bestellen tegenwoordig. Dat levert ook wat problemen op.

Identiteit

Volgens Schiffmacher is het achterlijk uit de klauwen gelopen: „Een groot deel van de tatoeëerders hoort absoluut niet thuis in dit vak. Die hebben geen flauw idee hoe je moet omgaan met de huid bijvoorbeeld. Ze hangen een beetje de kunstnaar uit en doen waarschijnlijk snel iets anders. Er is ook een aantal figuren bij die fantastische tekeningen maakt en het tatoeëren naar een heel hoog niveau heeft getild.”

Van je bril tot het T-shirt dat je draagt en hoe je eruitziet, zegt iets over wie je bent. Volgens Schiffmacher is een goede tattoo goed leesbaar van een afstand en moet ie wel aansluiten bij je karakter.

„Je hebt soms gasten die onder zitten als een Mexicaanse gangster, maar nog geen deuk in een pak boter slaan. Dan ontstaat er dus miscommunicatie”, zegt Schiffmacher. „Of mensen die binnenkomen met een plaatje van Pinterest dat ik die week al zes keer eerder heb gezet. Dan denk ik: doe jezelf een lol en probeer wat creatiever te zijn. Als je van plan bent te communiceren met zo’n tattoo, moet je wel zorgen dat je het juiste uitdraagt.”

Zo ziet de Schiffmacher-munt eruit. Productvisuals door de Koninklijke Nederlandse Munt

Wettig betaalmiddel

De uitgesproken tattoo-artiest wordt nu geëerd met zijn eigen munt. Over het ontwerp mocht hij zelf meedenken. Zijn gezicht en profil op de voorkant; op de achterzijde de ’laatste rots’. Een groot stenen kruis, dat fier overeind staat in een kolkende zee. Een zeeman klampt zich eraan vast terwijl op de achtergrond zijn schip vergaat.

Een wettig betaalmiddel is het niet, op één dag na. Twintig fans mogen op 7 juni door hem een ontwerp laten zetten, die vervolgens met de Schiffmacher-munt mag worden betaald.