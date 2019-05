Taiwan eerste land in Azië met legaal homohuwelijk

Stress is een steeds meer voorkomend fenomeen bij scholieren op het voortgezet onderwijs. Huiswerk maken, goede cijfers voor toetsen willen halen, een sociaal leven willen hebben én de juiste keuze maken voor een vervolgopleiding. Dat is een druk die veel scholieren tijdens hun schoolcarrière ervaren. En voor sommige scholieren wordt het soms allemaal te veel.

Zo ook voor Eva (17). Zij was op een gegeven moment zo moe, dat ze alleen nog maar wilde slapen. Uit school of na het eten wilde ze meteen naar bed. Wat het probleem was van oververmoeidheid? Stress. Eva bleef maar piekeren als ze ’s avonds in bed lag. Uiteindelijk kwam ze met haar ouders op het idee om weer eens met de psycholoog te gaan praten.

Want de psycholoog was bij Eva al een bekende, herinnert ze zich. „Toen ik nog een kleutertje was, werd er op de basisschool vaak gezegd dat ik de opdracht ‘wel even’ kon maken. Of dat ik toch wel een goed cijfer zou halen voor de opdracht, want ik kon het allemaal wel”. Daardoor legde Eva als klein meisje onbewust een hele hoge druk op zichzelf. „Ik stelde mezelf erop in dat altijd alles lukte en verwachtte dat dan ook van mezelf”. Als ze bijvoorbeeld een slecht cijfer haalde, dan had ze meteen het gevoel dat ze het niet goed had gedaan. Ze hoorde immers altijd alles te kunnen. En dus deed ze nog meer haar best op school.