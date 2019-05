Studenten voelen zich onveilig op de campus

In Amsterdam wordt door studentenunie ASVA gewaarschuwd voor serieuze veiligheidsproblemen op Amsterdamse campussen. De studenten zouden te maken hebben met onveilige situaties in of rondom hun studentenwoning.

Het betreft geen nieuw probleem. „Dit speelt al jaren”, zegt Alba van Vliet, voorzitter van de ASVA. Al in 2016 werd het probleem door de ASVA aangekaart bij de gemeente. „Er is toen gekeken naar verlichting op straat, maar verder is sindsdien niks structureel veranderd. We hopen dit keer op oplossingen voor de lange termijn, in plaats van alleen drie maanden bewakers inzetten.”

Ernstige incidenten

In totaal kwamen er 39 meldingen binnen, meer dan de helft daarvan zijn afkomstig van campussen aan de rand van de stad. Met name de campus op de NDSM-werf en de Spinozacampus worden genoemd. „Het gebrek aan sociale controle speelt hierbij een grote rol.” Van Vliet vervolgt dat er behalve studentenwoningen verder niet veel in de buurt is en daarom ook bijna niemand op straat. Ook het openbaar vervoer is niet altijd goed geregeld. „Dat zorgt ervoor dat studenten vaak een stuk moeten lopen vanaf de nachtbus, of in het donker moeten fietsen.”

De incidenten waarvan melding wordt gedaan zijn vaak ernstig. Denk aan: inbraak, geweld, beroving of zedendelicten. Van Vliet: „Dat studenten zulke onveilige situaties ervaren op de plek waar ze wonen is onacceptabel.”

Niet alleen in Amsterdam

Reden voor de ASVA om begin maart het Meldpunt Onveilig Wonen op te zetten, was de berichtgeving omtrent incidenten die op en rondom de campus plaatsvonden. Het doel van het meldpunt was dan ook het inventariseren hoe ernstig en wijdverspreid het probleem is.

Hoewel de ASVA zich alleen richt op Amsterdamse studenten denkt Van Vliet niet dat het een Amsterdams probleem is. Dit wordt bevestigd door de Landelijke Studentenvakbond (LSvb). Na berichtgeving van de ASVA is ook door de Bond onderzoek gedaan. Volgens LSVb-voorzitter Carline van Breugel komen er ook in Nijmegen, Utrecht, Ede, Wageningen, Delft, Leiden en Eindhoven meldingen binnen. Er is volgens haar echt een probleem, dat wordt veroorzaakt doordat studenten te weinig geld hebben om in goede wijken te huren. „En dan kom je ergens waar je eigenlijk niet zou willen wonen.”

Structurele oplossingen

Volgens Van Breugel worden de gevoelens van onveiligheid voornamelijk veroorzaakt door bedreigend gedrag van anderen, drugsdealers in de buurt en een hoog percentage inbraken in de directe omgeving. „Studenten ervaren daardoor heel wat stress en willen verhuizen.” Dat laatste geeft volgens Van Breugel nog eens extra zorgen, vooral doordat er zo weinig betaalbaars te vinden valt. Ook gaat er veel tijd op aan het zoeken „die je beter in je studie kunt steken.”

Van Vliet hoopt dat er in de toekomst meer aandacht wordt besteed aan dit probleem en dat de gemeente, woningcorporaties en de politie snel met structurele oplossingen over de brug komen.